مؤتمر جلاسنر: فشلنا في استبدال إيزي.. وسألعب بدلا من جويهي إذا رحل

عبر أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس عن إحباطه مع اقتراب رحيل إيبيريتشي إيزي جناح الفريق.

وأتم إيزي اتفاقه مع أرسنال للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال جلاسنر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نوتينجهام فورست "ليس من المستغرب بالنسبة لأحد أن يغادر إيزي، كنا نعلم أن فرص حدوث ذلك كانت عالية جدًا".

وأكمل "بصراحة لقد فشلنا في استبداله في وقت مبكر بما فيه الكفاية، وهذا خطأنا تمامًا وليس خطأ أي شخص آخر".

وتابع "تأخرنا كثيرًا في إيجاد بدلاء، أعتقد أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير."

وأضاف "هذه ليست أفضل بداية للموسم، أعتقد أننا لسنا على المسار الصحيح".

وردا على إمكانية رحيل مارك جويهي مدافع الفريق، رد مدرب كريستال بالاس "إذا رحل مارك جويهي، ربما سأجرب اللعب بنفسي لأنني كنت مدافع، علينا أن نتحرك، إنه مستقبل كريستال بالاس وعلينا تعزيز صفوفنا".

ولعب جلاسنر صاحب الـ50 عاما في مركز قلب الدفاع في الدوري النمساوي طوال مسيرته التي بدأت في التسعينات قبل الاعتزال عام 2011.

ويسعى نادي ليفربول للتعاقد مع مارك جويهي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد موافقة اللاعب.

ورفض كريستال بالاس 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

وتوج كريستال بالاس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، ويشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

