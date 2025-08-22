مؤتمر أرتيتا: لا يمكنني الحديث عن إيزي.. وهافيرتز يحتاج مزيد من الفحوصات

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على موقف إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس من الانضمام للجانرز.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليدز: "لا تعليق، لا يمكنني أبدًا الحديث عن أي لاعب لم ينضم إلى فريقنا بعد".

وكشفت تقارير صحيفة عن اتفاق أرسنال مع كريستال بالاس لضم إيزي خلال الانتقالات الصيفية، فيما من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبا.

وتحدث أرتيتا عن إصابة كاي هافيرتز "لا نعرف مدى خطورتها، نحتاج إلى مزيد من الوقت وبعض الفحوصات، وبعد ذلك سنحصل على مزيد من الوضوح، أفضل عدم الحديث عن التفاصيل، لكنه غير جاهز".

وأكمل "علينا دراسة الوضع بمزيد من التفصيل، ثم اتخاذ القرار المناسب، لا أعلم كم من الوقت سيغيب عن الملاعب. أتمنى أن يكون متاحًا للمشاركة غدًا."

كما كشف عن استمرار غياب كريستيان نورجارد، فيما ذكر أن مشاركة بن وايت محل شك.

وردا على سؤال: هل كان مخططا مشاركة فيكتور جيوكيريس في مباراة مانشستر يونايتد لمدة 60 دقيقة، رد أرتيتا "الأمر يعتمد حسب سير المباراة، أعتقد أن المباراة كانت تتطلب الكثير من الجهد البدني، وفي ذلك الوقت قررنا أنه فعل ما يكفي وكان لدينا كاي هافيرتز على مقاعد البدلاء ليدخل ويغير من مجرى المباراة".

وتابع "جيوكيريس في حالة جيدة هذا الأسبوع، إنه متحمس للغاية، وتدرب بشكل جيد هذا الأسبوع".

كما تحدث عن تيمبر وجابرييل "علينا أن ندير عودة تيمبر لأنه يغيب منذ فترة طويلة، أما جابرييل فيؤدي بشكل جيد جدا، ويبدو في حالة ممتازة، بعد تعافيه من إصابة خطيرة".

وحقق أرسنال الفوز في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

ويلتقي أرسنال أمام ليدز في تمام السابعة والنصف مساء السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

