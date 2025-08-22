مؤتمر جوارديولا: عودة الثلاثي لمواجهة توتنام.. ورودري الأفضل في العالم

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية رودري، وفيل فودين، وإيدرسون للمشاركة أمام توتنام هوتسبير.

ويلتقي مانشستر سيتي أمام توتنام في تمام الساعة 2:30 ظهر يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "رودري وفودين وإيدرسون جاهزون للعب أمام توتنام".

وغاب الثلاثي عن مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الأولى أمام ولفرهامبتون والتي انتهت بفوز سيتزن برباعية نظيفة.

وعن موقف إيدرسون من خوض مباراة توتنام، رد "سنقرر غدًا أو الليلة من سيبدأ في حراسة المرمى إيدرسون أم جيمس ترافورد".

وأكمل "اللاعبون الجدد يجلبون دائمًا طاقة جديدة وجيمس ترافورد يجلب شبابه ورغبته في اللعب للنادي الذي نشأ فيه، لقد قلت عدة مرات أن هذه مجرد مباراته الأولى".

ولعب جيمس ترافورد الوافد الجديد في حراسة المرمى مباراة ولفرهامبتون بشكل أساسي.

وواصل جوارديولا حديثه عن رودري: "ليس لدي أي شكوك حول إمكاناته أو قدراته، وحتى الآن هو أفضل لاعب في العالم."

وتابع "ماتيو كوفاسيتش، ويوشكو جفارديول، وسافينيو هم الغائبون عن مباراة توتنام".

وعن منافسه توماس فرانك المدير الفني لتوتنام "ليس لدي أي شك في أن توماس فرانك يقدم عملا لا يصدق كما فعل مع برينتفورد، إنه مدرب من الطراز الرفيع".

وأضاف "لقد كان توتنهام خصمًا صعبًا بالنسبة لنا ولكن هذا موسم جديد بالنسبة لنا وما حدث في الماضي أصبح من الماضي ولا يوجد شيء يمكننا فعله."

وتحدث جوارديولا عن رحيل مانويل أكانجي "لا أعلم، سنرى ما سيحدث."

وأتم حديثه عن إنفاق الأندية الإنجليزية "لا أعلم، لكن الأندية تنفق وفقا للقواعد المالية، ويبدو أن مانشستر سيتي ليس الوحيد الذي ينفق".