مرموش: لم تفاجئني بداية إيكيتيكي مع ليفربول.. وصلاح الأفضل

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش

مدح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال مرموش في تصريحات لـ TNT Sports: ""كان صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وظل في قمة مستواه طوال مواسم، جميعنا نعرف مدى جودته".

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين، لينفرد بالرقم القياسي للفوز بالجائزة 3 مرات.

وعن هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد، رد مرموش "بداية إيكيتيكي مع ليفربول في الموسم جيدة جدًا، وهذا لا يُفاجئني، لعبت معه في فرانكفورت".

وسجل إيكيتيكي هدفا في رباعية ليفربول ضد بورنموث في المباراة الافتتاحية للريدز بالدوري الإنجليزي.

ولعب مرموش إلى جانب إيكيتيكي في هجوم أينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني.

وتابع مرموش "نأمل أن نتمكن من الفوز على ليفربول عندما نلعب ضدهم".

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فيما حل مانشستر سيتي في المركز الثالث.

وعن التدريب تحت قيادة بيب جوارديولا، رد مرموش "لقد كان الأمر مذهلاً، العمل مع أفضل مدرب في العالم ومحاولة التعلم منه دائمًا وكيفية شرحه للعبة والتكتيكات، إنه يشرح الأمر بطريقة تساعدك على فهم اللعبة وتحسين أدائك، شغفه في كل تدريب وكل مباراة، يدفعك لتقديم أفضل ما لديك".

وأكمل المهاجم المصري "أنا سعيد جدًا بالعمل تحت قيادة أفضل مدرب في العالم، وآمل أن أتمكن من التحسن والتعلم كثيرًا."

كما تحدث عن إرلينج هالاند زميله في هجوم مانشستر سيتي "هالاند سجل العديد من الأهداف لفترة طويلة من الوقت، وكان دائمًا متحفزًا، ووجد هذا الجوع للاستمرار في التقدم، وتسجيل هذا العدد من الأهداف، إنه أمرٌ مثيرٌ للإعجاب".

وأضاف "يساعدني التواجد هنا مع لاعب مثل هالاند، الذي يجيد تسجيل الأهداف واستغلال المساحات، لمن دواعي سروري اللعب معه."

وأتم مرموش "لقد تطورت كثيرًا، أعتقد أن الأهم هو الصداقة التي تجمعنا خارج الملعب، والتي تنعكس على أرض الملعب، يحاول كل منا دائمًا دعم الآخر، سواءً كنا في الملعب معًا أم لا، مجرد وجوده في الملعب يزيد من خطورة الموقف."

