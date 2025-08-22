ميرور: نوتينجهام فورست يفكر في إقالة نونو سانتو

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن تفكير نادي نوتينجهام فورست في إقالة نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني للفريق.

وحقق نوتينجهام الفوز في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي أمام برينتفورد بنتيجة 3-1.

وقاد نونو سانتو فريق نوتينجهام للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السابع الموسم الماضي.

وأشارت ميرور إلى تصاعد التوترات بين نونو سانتو المدير الفني للفريق، ومالك النادي اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس بشأن تعاقدات النادي في هذا الصيف.

وذكر نونو سانتو في تصريحات قبل مباراة برينتفورد: "نحن بعيدون جدًا عن المكان الذي ينبغي أن نكون فيه، نحن بعيدون جدًا من حيث الاستعداد والتخطيط والتشكيلة".

وأكمل مدرب نوتينجهام قبل انطلاق الدوري الإنجليزي "نحن جميعًا قلقون للغاية بشأن أننا سنلعب بعد يومين أو ثلاثة أيام في الدوري الإنجليزي الممتاز المسابقة الأكثر صعوبة في العالم، ونحن بعيدون جدًا، ولم تُنفذ خططنا، ولم يكن تحضير الفريق مثاليًا".

وتعاقد نوتينجهام في الصيف مع عماري هوتشينسون من إبسويتش تاون، وأرنو كاليمويندو من ستاد رين، وجيمس ماكاتي قادما من مانشستر سيتي، ودوجلاس لويز قادما من يوفنتوس.

إلى جانب ثنائي بوتافوجو إيجور جيسوس وجايير كونيا، ودان ندوي، المنضم حديثا من بولونيا والذي سجل هدفا في ثلاثية الفريق أمام برينتفورد.

كما تعاقد مع الحارس أنجوس جون من نورويتش سيتي

ويستعد نوتينجهام لمواجهة كريستال بالاس على ملعب الأخير سيلهيرست بارك يوم الأحد.