مؤتمر إيدي هاو: موقف إيزاك خاسر للجميع.. ومن المؤسف أننا في هذا الوضع

تحدث إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عن موقف ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق الذي قرر الرحيل.

وأوضح هاو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول "إذا قرر أليكس العودة واللعب معنا، فسيرحب به اللاعبون، إنه لاعب استثنائي وشخصية رائعة ويريد النجاح في مسيرته".

ويستعد نيوكاسل لمواجهة ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

وأكمل مدرب نيوكاسل "لا أعتقد أن لدينا أي مشكلة مع إيزاك في كرة القدم على الإطلاق، وآمل أن أتمكن من العمل معه مجددًا وأن أساعده على استعادة أفضل مستوياته."

وأضاف "كان للنادي موقف حازم للغاية بشأن وضع إيزاك طوال الصيف، دارت العديد من المحادثات بين النادي وممثليه، ولم أشارك فيها".

وردا على موعد حل مشكلة إيزاك "لست عرافًا، وليس لدي أي وسيلة لمعرفة ما سيحدث، على النادي أن يتصرف بما يخدم مصالح نيوكاسل يونايتد، وسيفعل ذلك في كل الأحوال، أعتقد أن هذه مباراة خاسرة لنا إلى حد ما، إذ لا أعتقد أننا سنخرج منها فائزين."

وعن مواجهة ليفربول "المباراة الأولى في الموسم على ملعبنا دائما تكون حماسية، علينا استغلالها دون تهور".

وتعادل نيوكاسل في الجولة الافتتاحية خارج ملعبه أمام أستون فيلا سلبيا دون أهداف.

وردا على موقف الفريق من فترة الانتقالات، رد إيدي هاو "نعمل على التعاقدات الجديدة، ولا أعتقد أننا قريبون، لا يزال أمامنا بعض الوقت، لكن هذا الوقت سينفد بسرعة كبيرة."

وأشار إلى حزنه من موقف إيزاك "لا أعتقد أن الأمر كان يجب أن يكون هكذا، من المخيب للآمال أن أضطر للحديث عن الأمر في كل مؤتمر صحفي، وهذا يُشتت انتباهي عن كرة القدم، فلدينا مواجهة أمام ليفربول، وستكون مباراة صعبة بدون أي تشتيت آخر، من المؤسف أننا في هذا الوضع."

كما أثنى مدرب نيوكاسل على هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول "بلا شك أنا معجب به حقًا، يتمتع بصفات رائعة، وقد أثبت ذلك في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم أداءً رائعًا في أول مباراة له ضد بورنموث، يتمتع بحركة ممتازة، وذكاء، ومهارة عالية في الكرات الهوائية، ويسجل الأهداف، ويسجل بكلتا قدميه، سيشكل تهديدًا كبيرًا هذا العام."

وحاول نيوكاسل ضم إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت إلا أن اللاعب اختار الانتقال إلى ليفربول.

وسجل إيكيتيكي هدفا في افتتاحية مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث ليحقق الريدز الفوز برباعية مقابل هدفين.

وتابع مدرب نيوكاسل حديثه عن إيزاك "إذا أراد اللعب مع نيوكاسل مجددًا، فعليه الالتزام التام".

وردا على تصريح إيزاك؟، قال إيدي هاو: "خيبة أمل من نشر هذه الأمور علنًا، أعتقد أن كل هذه الأمور يجب أن تُناقش وجهًا لوجه بين النادي واللاعب، هذا لا يعكس صورة إيجابية عن النادي أو إيزاك، وأعتقد أنه من وجهة نظر النادي، شعروا أنهم مضطرون للرد، لكن بالنسبة لي، كانت لحظة حزينة."

وكتب إيزاك رسالة عبر انستجرام اتهم فيها النادي بكسر الوعود وضرورة رحيله.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ولم يغلق إيدي هاو الباب أمام إمكانية عودة إيزاك "أعتقد أن إيزاك قادر على استعادة ثقة الجماهير، وستتفاعل الجماهير مع أداء اللاعب وما يقدمه للفريق، لكل قصة وجهان، ووظيفتي الآن هي دعم إيزاك ومعرفة أين سنصل خلال أسبوع".

وأردف "بالطبع، نريد إيزاك أن يتدرب ويلعب مع الفريق، هذه رغبتنا، لكنه لا يريد ذلك، إنه وضع مؤسف بالنسبة لنا، عندما أتحدث معه نحاول دائمًا إيجاد حل إيجابي."

وأتم "لم أره منذ خمسة أو ستة أيام ولكن عندما رأيته كان جيدًا، وكان طبيعيًا، أجرينا محادثات عن مستقبله، ومن الأفضل أن تبقى المحادثات الفردية خاصة."