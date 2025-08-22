ناجي حكما لمباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة السنغال وأوغندا إلى الحكم الدولي المصري محمود ناجي.

ويلتقي المنتخب السنغالي أمام نظيره الأوغندي السبت في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين.

ويضم الطاقم كلا من محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه الجزائري عادل آبان مساعد أول، والجزائري جيلان بونجيلي نيلا مساعد ثان، والجزائري لطفي بكواسة حكما رابعا، والجزائري الحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو، والجنوب أفريقية أكونا ماكليما حكم مساعد لتقنية الفيديو.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للمحليين خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس الجاري في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وأدار ناجي 16 مباراة هذا الموسم محليا وقاريا.

وأشهر خلالها 60 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار ناجي نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب 2023 والتي توج بها منتخب السنغال على حساب جامبيا.