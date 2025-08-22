ناجي حكما لمباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 12:30

كتب : FilGoal

محمود ناجي - الهاني سليمان

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة السنغال وأوغندا إلى الحكم الدولي المصري محمود ناجي.

ويلتقي المنتخب السنغالي أمام نظيره الأوغندي السبت في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين.

ويضم الطاقم كلا من محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه الجزائري عادل آبان مساعد أول، والجزائري جيلان بونجيلي نيلا مساعد ثان، والجزائري لطفي بكواسة حكما رابعا، والجزائري الحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو، والجنوب أفريقية أكونا ماكليما حكم مساعد لتقنية الفيديو.

أخبار متعلقة:
محمود ناجي حكما في أمم إفريقيا للمحليين 2025 المباراة الثانية له مع الأبيض.. محمود ناجي حكما لمباراة البنك الأهلي ضد الزمالك محمود ناجي حكما لمواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

وتقام بطولة أمم إفريقيا للمحليين خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس الجاري في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وأدار ناجي 16 مباراة هذا الموسم محليا وقاريا.

وأشهر خلالها 60 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار ناجي نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب 2023 والتي توج بها منتخب السنغال على حساب جامبيا.

أمم إفريقيا للمحليين محمود ناجي
نرشح لكم
دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو تقرير جنوب إفريقي: ريبيرو يسعى لفسخ تعاقده مع صنداونز من طرف واحد بسبب العرض القطري تقرير: الوداد يدرس إعارة محترفه البرازيلي بسبب صعوبة التأقلم.. ووصول لورش تقرير بنيني: وفاة رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق فحوصات طبية لـ معلول لتحديد مدى إصابته محمد معروف حكما لمباراة جامبيا وبوروندي في تصفيات كأس العالم الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
مؤتمر إيدي هاو: موقف إيزاك خاسر للجميع.. ومن المؤسف أننا في هذا الوضع 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرحلة مستمرة.. مانشستر سيتي يجدد عقد روبن دياز حتى 2029 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي ساعة | سعودي في الجول
مران الأهلي - مشاركة الشناوي.. ومحاضرة ريبيرو تحضيرا لغزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
إينييجو مارتينيز: سنعود إلى الرياض بكأس السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
ناجي حكما لمباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين ساعة | الكرة الإفريقية
إيفان توني: التحضيرات لنهائي السوبر كانت مجنونة بعض الشيء.. والنصر يتمتع بميزانية كبيرة ساعة | سعودي في الجول
نوتنجهام فورست يعيد دوجلاس لويز للدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511803/ناجي-حكما-لمباراة-السنغال-وأوغندا-في-ربع-نهائي-أمم-افريقيا-للمحليين