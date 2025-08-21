هاري ماجواير: مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام رحيلي.. فلمَ أغادر؟

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 21:42

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد - بورتو

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد اعتقاده إنه سيكون من الغباء أن يرحل عن مانشستر يونايتد، بعدما كشف أن النادي أغلق الباب أمام أي اهتمام بضمه في الصيف.

وقال ماجواير: “العام الماضي كان البند في أيديهم، فلم يكن لدي خيار. لم تكن هناك مفاوضات، فقط قاموا بتفعيله وتم التمديد".

وأضاف "هذا العام، سينتهي عقدي في نهاية الموسم. وأنا متأكد أن النادي أوضح هذا الصيف أنه لا يمكنني الرحيل بأي شكل مع وجود أندية أخرى استفسرت عن وضعي وعقدي".

وأكمل "أنا متأكد أنه خلال الأشهر المقبلة سيجلسون للتحدث، وسنحدد معًا الوجهة القادمة، سواء أرادوا التمديد أو ترك الأمور ليناير عندما يفتح سوق الانتقالات مجددًا".

وواصل "بالطبع لدي ما أفكر به بخصوص ما أريده وما أطمح أن أكون عليه. لا أريد أن أعلنه للجميع، لكن اللعب لهذا النادي أمر رائع، وسيكون من الغباء أن تحاول مغادرته في أقرب فرصة".

وبسؤاله عن تأكيد بقائه هذا الصيف قال: "نعم. أعتقد أن هناك ناديين ربما استفسرا أو تحدثا معهم، لكنهما حصلا على رد سريع".

وواصل "نحن في وضع جيد الآن، كفريق وكإدارة، وأشعر أن الإدارة الجديدة والمدرب يقودان الأمور في الاتجاه الصحيح".

واختتم "منذ أن انضممت قبل ست سنوات حتى الآن، النادي تغيّر تمامًا من حيث الهيكل الإداري والتنظيم خلف الجهاز الفني".

ماجواير -32 عاما- انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019 قادما من ليستر سيتي.

ووقع المدافع عقدا مدته 6 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي هاري ماجواير
