دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو

بعد انتشار أنباء رغبة لوكاس ريبيرو لاعب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في فسخ تعاقده، أصدر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي.

وقال صنداونز في بيانه:

هدف صنداونز في المفاوضات هو الوصول لمصلحة اللاعب والنادي بشكل عادل يساهم في تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

صنداونز تلقى استفسارات عن عدة لاعبين بعد كأس العالم للأندية 2025، والعديد من الأندية الكبيرة أعربت عن رغبتها في التعاقد مع عدة لاعبين.

صنداونز ملتزم بالاستمرار في هذه المباحثات والمفاوضات كجزء من سياسته للوصول إلى مصلحة اللاعبين والنادي، مع تحقيق أهداف ومصالح كافة الأطراف.

وتغيب ريبيرو عن تدريبات صنداونز الأخيرة وسط أنباء عن سعي فلومينينسي البرازيلي وقطر القطري للحصول على خدماته.

وكان اسم ريبيرو قد ارتبط بالانتقال إلى بيراميدز وقطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع idiskitimes الجنوب إفريقي أن اللاعب قد تلقى عرضا مغريا من نادي قطر القطري.

وأشار التقرير إلى أن صنداونز حاول رفع سعر العرض بشكل كبير دون النظر لمصلحة اللاعب مما دفعه للاتجاه إلى لجنة التحكيم التابعة لفيفا من أجل فسخ تعاقده.

ويرى ريبيرو أن لديه سبب وجيه من أجل إنهاء عقده من طرف واحد مع نادي صنداونز.

وكشف ريبيرو في تصريحات نقلها الموقع الجنوب إفريقي "تلقيت عروضا من أندية مختلفة بعضها داخل الاتحاد الأوروبي وسأفكر في الأنسب لمستقبلي واتخاذ القرار الصائب للتطور كرياضي وتوفير مستقبل عائلي نظرا لأن مسيرة اللاعب قصيرة".

ويرتبط لوكاس روبيرو بتعاقد لمدة 3 سنوات مع صنداونز حتى صيف 2028.

ويلعب ريبيرو في مركز الجناح الأيمن أو كمهاجم ثان.

وانضم ريبيرو إلى صنداونز في أغسطس 2023 قادما من دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وخاض ريبيرو 88 مباراة بقميص صنداونز في مختلف المسابقات وساهم في 60 هدفا.

ونجح ريبيرو في تسجيل 37 هدفا وصناعة 23 آخرين.

ويبلغ النجم البرازيلي 28 عاما وحقق جائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي بجنوب إفريقيا.

وكان قطر القطري يضم بين صفوفه الموسم الماضي كل من بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

