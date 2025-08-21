عمر مرموش يختار أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 19:41
كتب : FilGoal
اختار عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي.
ويستعد سيتي للقاء توتنام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.
وقال مرموش في حواره عبر شبكة بي إن سبورتس الإنجليزية: "أصعب مدافع واجهته في الدوري الإنجليزي؟ رييس جيمس".
وأضاف "واجهت تشيلسي في أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي وكان رييس قويا وسريعا للغاية ويلعب بشكل جيد بالكرة".
وأتم "مررت بوقت عصيب، لم ألعب مباريات كثيرة لأقدم رأيا صادقا، لكنني سأختار رييس جيمس".
👀 @OmarMarmoush reveals the toughest opponent he's faced in the Premier League so far...#beINPL #MCFC #CFC pic.twitter.com/sRcxoe1LPO— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 21, 2025
وانضم الدولي المصري لسيتي في يناير الماضي قادما من فرانكفورت الألماني.
وسجل مرموش في ظهوره الأول هدفا ألغي آنذاك بداعي التسلل.
وخاض مرموش 26 مباراة بقميص سيتي منذ انضمامه سجل 8 أهداف وصنع 3.
واستهل مرموش الموسم الجاري بالمشاركة كبديل في فوز سيتي على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0.