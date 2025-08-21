عمر مرموش يختار أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 19:41

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - تشيلسي

اختار عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي.

ويستعد سيتي للقاء توتنام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وقال مرموش في حواره عبر شبكة بي إن سبورتس الإنجليزية: "أصعب مدافع واجهته في الدوري الإنجليزي؟ رييس جيمس".

وأضاف "واجهت تشيلسي في أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي وكان رييس قويا وسريعا للغاية ويلعب بشكل جيد بالكرة".

وأتم "مررت بوقت عصيب، لم ألعب مباريات كثيرة لأقدم رأيا صادقا، لكنني سأختار رييس جيمس".

وانضم الدولي المصري لسيتي في يناير الماضي قادما من فرانكفورت الألماني.

وسجل مرموش في ظهوره الأول هدفا ألغي آنذاك بداعي التسلل.

وخاض مرموش 26 مباراة بقميص سيتي منذ انضمامه سجل 8 أهداف وصنع 3.

واستهل مرموش الموسم الجاري بالمشاركة كبديل في فوز سيتي على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي عمر مرموش رييس جيمس
