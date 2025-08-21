خبر في الجول - الأهلي لم يفاوض مزيزي.. وناد سعودي ينافس الترجي على ضمه

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 17:50

كتب : حامد وجدي

كليمينت مزيزي - يانج أفريكانز

علم FilGoal.com حقيقة مفاوضات الأهلي مع المهاجم التنزاني كليمنت مزيزي لاعب يانج أفريكانز.

وذكرت تقارير أن الأهلي يرغب في ضم مزيزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض رحيل وسام أبو علي المنتقل لـ كولومبوس كرو الأمريكي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع كليمنت مزيزي، مهاجم يانج أفريكانز، لضمه في يناير المقبل كما تردد.

اللاعب يمتلك عرضا رسميا من الترجي بقيمة مليون دولار، إضافة إلى عرض آخر من ناد سعودي بنفس القيمة.

النادي التنزاني يشترط الحصول على مليوني دولار للتخلي عن خدمات مهاجمه.

مزيزي كان ضمن اهتمامات الزمالك خلال بداية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان مصدر من الزمالك أوضح لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لنظيره يانج أفريكانز لضم كليمينت مزيزي مهاجم الفريق صاحب الـ 21 عاما". (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من يانج أفريكانز لـFilGoal.com : "مفاوضات الزمالك لضم كليمينت مزيزي جدية للغاية. العرض المقدم أقل من مليون دولار ولا يحقق طموحاتنا".

مفاوضات الزمالك مع مزيزي توقفت بعد تولي جون إدوارد مهمة المدير الرياضي للنادي الأبيض.

واتجه الزمالك للتعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي.

وكان مزيزي قد انضم إلى يانج أفريكانز في صيف 2022.

