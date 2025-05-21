مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا عرضا رسميا لضم مهاجم يانج أفريكانز.. وطلب النادي التنزاني

تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي من أجل ضم كليمينت مزيزي مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني.

ويبلغ مزيزي من العمر 21 عاما وشهد الموسم الجاري تألقه بشكل لافت.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لنظيره يانج أفريكانز لضم كليمينت مزيزي مهاجم الفريق صاحب الـ 21 عاما".

وكشف "النادي التنزاني لم يرد بشكل رسمي لكن طلب بشكل شفهي الحصول على مليون دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته "مزيزي يسعى فريقا الوداد والنجم الساحلي أيضا لضمه".

وسجل مزيزي 13 هدفا في الدوري التنزاني هذا الموسم بفارق هدفين عن صدارة ترتيب الهدافين.

بينما أحرز مزيزي أربعة أهداف من 5 مباريات خاضهم مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وكان مزيزي قد انضم إلى يانج أفريكانز في صيف 2022.