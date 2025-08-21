انتقالات وتغييرات.. كيف استعدت أندية دوري المحترفين لموسم 2025-26

ينطلق غدا الجمعة دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا حيث سيصعد أول 3 أندية مباشرة للدوري الممتاز بينما يهبط آخر فريقين لدوري القسم الثاني (ب).

ويحنا سيكون موسم 2026-2027 مكون من 20 فريقا.

FilGoal.com يستعرض معكم صفقات الأندية الـ 18 والتغييرات الفنية لكل الفرق

أبو قير للأسمدة

المدير الفني: ياسر الكناني بدلا من محمد عطية

الملعب: استاد أبو قير للأسمدة

الصفقات: مؤمن الجحر – إسلام أشرف – محمود عبد الله – معتز إبراهيم – عمرو خليل – محمد خطر – محمد عصام – أدهم عبد الله – مازن أشرف – محمود العكش.

السكة الحديد مودرن

المدير الفني: أيمن المزين (مستمر من الموسم الماضي)

الملعب: استاد السويس الجديد

الصفقات: حسام حسبو حارس مرمى - مؤمن محمد حارس مرمى - أحمد فوزي ظهير أيمن - محمد رضا ظهير أيسر - حسام الصانع لاعب وسط - أحمد عادل لاعب وسط – عبد الرحمن بودي لاعب وسط - مصطفي سلطان جناح - محمد حمدي لاعب وسط - محمد شاهين مهاجم - ضياء السيد مهاجم

طنطا

المدير الفني: علاء نوح (مستمر من الموسم الماضي)

الملعب: استاد نادي طنطا

الصفقات: حجاج عويس – أحمد راشد – هشام رأفت – حسام غالي – محمد العطار – أحمد فوزي – جلال الشرقاوي – عبد الرحمن مانو – كافو (الكاميروني) – محمد أبو العلا – ناصر الفار – أحمد الكوهي

المنصورة

المدير الفني: ياسر عبد الواحد (مستمر من الموسم الماضي)

الملعب: استاد المنصورة

الصفقات: سلامة عرفات – محمد أمين – حسن محمد – أحمد العزازي – محمود أبو الفتوح "مانجا" – طارق دونجا – عبد الرحمن جمال "لمونة" – يوسف خليل – علاء الدين متولي – بدر السيد – أحمد عبد الستار – محمد السعيد – محمد عبد – السيد عوض – كريم بدير ـ أشرف عشماوي - عمار القزاز.

راية

المدير الفني: أشرف توفيق (مستمر من الموسم الماضي)

الملعب: استاد الجيش ببرج العرب

الصفقات: عمر ساجد – محمد مختار – مؤمن جابر – محمود السيد – محمود مسعد – محمد حسين – محمد أشرف – كريم خميس – علي وزة – محمد حامد – يوسف محمد – محمود عيد – محمود عبد الشفيع – محمود الغزالي – عبد الرحمن جمال جندية – محمد أبو العمايم – محمد ناجح – جابر سالم – علي أيمن – عبد الله بحر – أبو بكر حمزة الجمل

أسوان

المدير الفني: أمير عزمي مجاهد بدلا من هيثم الفيل

الملعب: استاد أسوان

الصفقات: أحمد جودة – أشرف العفلي – فاروق حسن – حسن زكريا – نبيل حلاوة – مازن محمد – كريم مصطفى – محمد ريعو – محمد سمير – محمد إبراهيم – محمد أحمد – أسامة خليل – هيثم علي – محمد ناجي جدو – سيلا – محمد العربي – حمادة هلال – عمر صلاح – علي عزت – طه إبراهيم – شهاب خالد.

القناة

المدير الفني: عبد الناصر محمد (مستمر من الموسم الماضي)

الملعب: استاد القناة القديم

الصفقات: حازم أبو سنة – محمد أسامة – إبراهيم جلال – حسين البدري – إسلام مجدي – إبراهيم حسن – القط – مؤمن راضي – محمد الشبيني – كريم عرفات – عبد الرحمن قطاوي– مروان شاهين – أحمد زكي –إبراهيم سامي ـ حسام جريشة ـ الليبيري كليفن ـ أسامة النجار – مصطفى محمود.

بروكسي

المدير الفني: محمد حامد

الملعب: استاد بروكسي

الصفقات: محمود ماهر حارس مرمى - عماد الصواف - عمرو مرعي - محمود أيمن - وليد عطية - عمرو بركات - البلتاجي سمير - أحمد عبد الرازق - محمد يسري - محمد كمال.

بترول أسيوط

المدير الفني: أحمد عبد المقصود بدلا من سعيد صبحي

الملعب: استاد بترول أسيوط

الصفقات: يوسف مبروك - جوشوا - محمد مصطفى - عبد العزيز زيزو - أمجد يوسف - سعيد إكرامي - عبده كشكش - عبده عبد الله - عبد الحميد ميدو - محمود كمال - كريم كمال - أحمد محمد فتحي ميسي - محمود أبو السعود بنزيمة

وي المصرية للاتصالات

المدير الفني: جمعة مشهور بدلا من محمد محسن أبو جريشة

الملعب: استاد السلام

الصفقات: محمد أشرف حارس مرمى – معاذ الحناوي – أحمد عبد السيد – فريد شوقي – محمود سمكة – أفيونج – كريم حلاوة – عبد الله كامل – رجب مارو.

بلدية المحلة

المدير الفني: حسام عبد العال (مستمر من الموسم الماضي)

الملعب: استاد بلدية المحلة

الصفقات: محمد فوزي حارس مرمى - محمد طارق - بلال جمال - محمود علاء - مؤمن عبد ربه - أحمد صلاح - مؤمن إبراهيم – أحمد بندق - محمد حجازي - حسين رجب - علاء البدري - مؤمن سمير - علي أوسكار - محمود صلاح.

الداخلية

المدير الفني: أحمد عيد عبد الملك

الملعب: استاد الداخلية

الصفقات: أحمد السعدني - أحمد رمضان "ميكي" – عبد الرحمن صميدة - أحمد رضا "شكوكو" - محمد أبو الحمد – مصطفى هشام - محمد سمير – محمد خليفة – حسن ياسين - عبد الناصر "دي ماريا" - حسام حسن - ماجد أشرف - محمود السيد "كشلط" - علي عمرو – أحمد وائل

الترسانة

المدير الفني: عطية السيد

الملعب استاد الترسانة

الصفقات: محمد كمال – خالد مصطفى – ميشو عمارة – أحمد خالد – إبراهيم ناجي – محمد فارس – إبراهيم كمارا – جدو – سيف عزت – رضا حسن – عوض تهامي – تهامي سعيد – شيراز – عبد الرحمن أبو النور - سالمون – بالدي – يوسف عبد الناصر

ديروط

المدير الفني: أحمد كشري

الملعب: استاد بني سويف

الصفقات: محمد العش - عمرو المرسي - يوسف علاء - عمر حبشي - محمد حمدان - عبد الله عبادي - أحمد الأشرم - محمود شحته - محمد وائل - عادل فضالي – عبد الله عادل - إبراهيم فاضل - محمد حليم.

مسار

المدير الفني: محمد بركات

الملعب: استاد رايت تو دريم

الصفقات: محمد شيكا - محمد فرحان - جودوين فرايداي - حمدي موسى - أحمد ميكا - إسلام سيما – شيكو – أحمد شعبان - أحمد رأفت - أحمد الجوهري - محمد عادل – زياد ياسر – هشام عبد الباقي – أنس أحمد.

مالية كفر الزيات

المدير الفني:منير عقيلة

الملعب: استاد المالية

الصفقات: محمد البشبيشي – باسم عادل – أحمد الشاذلي – أحمد العبد – سمير محمد – محمد خيري – يوسف بيبو – محمود سطوحي – محمود العالمي – علي ياسر – أحمد عجور – حسن تريكة – شيكو محارب – خليل نيمار

الإنتاج الحربي

المدير الفني: محمد عطية

الملعب: استاد السلام

الصفقات: كامتشو – ماهر إبراهيم – محمد أيمن – مدحت فقوسة – هنري كمارا – عبد الله عادل – محمد حسن الفيومي – أكرم عبد ربه – عبد الله محمود – وليد عادل – فهد أبو الفتوح – علاء شعبان – مصطفى ضاحي – محمد حسام الشرخة – خالد ربيع.

لافيينا

المدير الفني حسن موسى بدلا من سعيد صبحي

الملعب: استاد الأسيوطي

الصفقات: حسين وفيق – محمد إبراهيم "أونش" – محمد عبد السلام – عمار شحاتة – حازم خالد – سعيد الونش – محمود أمين – شبيوندي – محمد فتحي – عبد الرحمن مصطفى – مصطفى عبد الستار – هاني الطامي.