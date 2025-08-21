مؤتمر سلوت: فريمبونج سيغيب لفترة.. ونعاني من أزمة في مركز الظهير الأيمن

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 16:56

أرني سلوت - ليفربول

يواجه أرني سلوت مدرب ليفربول أزمة في مركز الظهير الأيمن بعد أن ضربت الإصابات بعض لاعبي فريقه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد المرتقبة.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين المقبل.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "جيريمي فريمبونج سيغيب حتى فترة التوقف الدولي المقبلة في سبتمبر بسبب الإصابة".

وأضاف "كان الجهاز الطبي محقا حين أخبرني بضرورة تغييره أمام بورنموث، وأتوقع عودته بعد نهاية فترة التوقف الدولي".

وتابع الهولندي "كونور برادلي تدرب معنا اليوم لعدة دقائق لأول مرة منذ فترة، بعد تعافيه من الإصابة".

وأكمل "جو جوميز لم يتعرض لانتكاسة، لكنه لم يستطع التدرب لمدة 3 أيام بعد مباراة بورنموث، سنرى حالته في الأيام المقبلة، ومدى قدرته على اللعب ضد نيوكاسل".

وواصل سلوت "لسوء الحظ حدثت هذه الإصابات في مركز الظهير الأيمن، في المقابل نملك 3 لاعبين جاهزين في مركز الظهير الأيسر".

واستمر "لقد جربت واتارو إندو ودومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن من قبل، وهما ضمن خياراتي لحل هذه الأزمة".

ورفض الهولندي الحديث عن اللاعبين المتوقع ضمهم في الأيام المقبلة بقوله: "ضم ألكسندر إيزاك ومارك جويهي؟ ما أستطيع قوله ليس بالكثير، كما قلت مرارا وأظهرت أنه بإمكاني تغيير المباريات بالبدلاء، وهو ما حدث أمام بورنموث، لذا سيكون من الأجمل الحديث عن لاعبي فريقي".

وأتم "أنا سعيد جدًا بالفريق الذي أملكه، ولكن كما هو الحال دائمًا، إذا اعتقدنا أننا قادرون على التحسن في مركز ما، وكان هناك لاعب متاح قادر على تطوير أدائنا، سنضمه".

وانتصر ليفربول على بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-2 على ملعب أنفيلد في مستهل حملة الدفاع عن اللقب.

