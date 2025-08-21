تقارير: لا عروض رسمية لإليوت.. وليفربول يفضل الإبقاء عليه

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

هارفي إليوت - ليفربول

أوضحت جريدة ديلي ميل أن نادي ليفربول لم يتلقَّ أي عرض رسمي للتعاقد مع هارفي إليوت.

وذكر التقرير أن ليفربول لم يصله أي عروض رسمية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أنه رغم اهتمام العديد من الأندية، ولكن لم يتقدم أيا منهم بعرض رسمي حتى الآن.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: مدافع ليفربول يسابق الزمن للحاق بمواجهة نيوكاسل ليدز يضم مهاجم ميلان الزائدة الدودية تبعد لاعب بايرن لفترة ماريسكا يتحدث عن مستقبل جاكسون ونكونكو مع تشيلسي

ولفت التقرير إلى أن ليفربول قد يطلب نحو 45 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عنه.

في الوقت نفسه، أفاد موقع جيف مي سبورت أن ليفربول يُفضّل الاحتفاظ بهارفي إليوت.

وأضاف التقرير أن لايبزيج لا يزال يعمل على الصفقة، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء بين الناديين حتى صباح الخميس.

وسيوافق ليفربول على بيعه بالسعر المناسب على مضض، نظرًا لتفهمه رغبة إليوت في اللعب كأساسي باستمرار، وفقا للتقرير.

قبل أسابيع، ألمح هارفي إليوت لاعب ليفربول مجددا إلى إمكانية الرحيل من ناديه هذا الصيف.

وقال هارفي إليوت في تصريحات للصحفيين: "لو كان الأمر بيدي، لبقيت في ليفربول لبقية مسيرتي".

وأضاف "أحب كل ما يتعلق بالنادي، ولكن في الوقت نفسه، عليّ أن أكون أنانيا بعض الشيء وأن أرى ما هو الأفضل لي".

وأكمل "لدي طموحات كبيرة. أريد المشاركة في كأس العالم. لا يزال هذا الأمر بحاجة إلى إعادة النظر فيه".

وجلس إليوت على مقاعد البدلاء معظم أوقات الموسم المنصرم الذي توج فيه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

هارفي إليوت ليفربول
نرشح لكم
عمر مرموش يختار أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي مؤتمر سلوت: فريمبونج سيغيب لفترة.. ونعاني من أزمة في مركز الظهير الأيمن ديلي ميل: مدافع ليفربول يسابق الزمن للحاق بمواجهة نيوكاسل ماريسكا يتحدث عن مستقبل جاكسون ونكونكو مع تشيلسي ذا أثلتيك: إيزي في طريقه إلى أرسنال.. والكشف الطبي الخميس ذا أثلتيك: توتنام يتفق مع كريستال بالاس على ضم إيزي.. وأرسنال قد يحول وجهة الصفقة متفوقا على هالاند وإيكيتيكي.. ريتشارلسون يتوج بجائزة لاعب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ذا أثلتيك: برينتفورد يرفض العرض الثاني من نيوكاسل لضم ويسا
أخر الأخبار
كرة سلة - غياب مستمر منذ 2013.. منتخب مصر يودع بطولة إفريقيا بالخسارة أمام الكاميرون 6 دقيقة | كرة سلة
عمر مرموش يختار أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مروان الصحفي معارا إلى رويال أنتويرب البلجيكي 24 دقيقة | سعودي في الجول
التجربة الثالثة.. كونيا سبور يعيد موليكا للدوري التركي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الحرس.. الزنفلي يتألق ساعة | الدوري المصري
انتهت كرة سلة - مصر (68)-(95) الكاميرون ساعة | كرة سلة
الشرق الأوسط: الهلال يرفض إعارة مهاجمه إلى أنجيه الفرنسي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي لم يفاوض مزيزي.. وناد سعودي ينافس الترجي على ضمه 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511756/تقارير-لا-عروض-رسمية-لإليوت-وليفربول-يفضل-الإبقاء-عليه