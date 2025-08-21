تقارير: لا عروض رسمية لإليوت.. وليفربول يفضل الإبقاء عليه

أوضحت جريدة ديلي ميل أن نادي ليفربول لم يتلقَّ أي عرض رسمي للتعاقد مع هارفي إليوت.

وذكر التقرير أن ليفربول لم يصله أي عروض رسمية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أنه رغم اهتمام العديد من الأندية، ولكن لم يتقدم أيا منهم بعرض رسمي حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن ليفربول قد يطلب نحو 45 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عنه.

في الوقت نفسه، أفاد موقع جيف مي سبورت أن ليفربول يُفضّل الاحتفاظ بهارفي إليوت.

وأضاف التقرير أن لايبزيج لا يزال يعمل على الصفقة، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء بين الناديين حتى صباح الخميس.

وسيوافق ليفربول على بيعه بالسعر المناسب على مضض، نظرًا لتفهمه رغبة إليوت في اللعب كأساسي باستمرار، وفقا للتقرير.

قبل أسابيع، ألمح هارفي إليوت لاعب ليفربول مجددا إلى إمكانية الرحيل من ناديه هذا الصيف.

وقال هارفي إليوت في تصريحات للصحفيين: "لو كان الأمر بيدي، لبقيت في ليفربول لبقية مسيرتي".

وأضاف "أحب كل ما يتعلق بالنادي، ولكن في الوقت نفسه، عليّ أن أكون أنانيا بعض الشيء وأن أرى ما هو الأفضل لي".

وأكمل "لدي طموحات كبيرة. أريد المشاركة في كأس العالم. لا يزال هذا الأمر بحاجة إلى إعادة النظر فيه".

وجلس إليوت على مقاعد البدلاء معظم أوقات الموسم المنصرم الذي توج فيه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.