الزمالك يتقدم بمناشدة للرئيس السيسي من أجل استعادة أرض فرع أكتوبر

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 15:09

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمناشدة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة أرض فرع 6 أكتوبر.

وكان FilGoal.com قد كشف كواليس جلسة حسين لبيب وحسام المندوه مع شريف الشربيني وزير الإسكان لبحث سبل حل تلك الأزمة. (التفاصيل من هنا)

وجاء بيان نادي الزمالك كالآتي:

"يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلا عن الملايين من جماهيره الوفية، بمناشدة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصفته المساند والداعم الأول للمؤسسات الوطنية والكيانات الرياضية الكبرى في دعم مسيرتها لرفعة الوطن".

"أملين تدخله لمساعدة النادي في استعادة أرض فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، الأرض التي تمثل حلم أجيال من الزملكاوية، وملاذا حقيقيا لبناء مستقبل يليق، بتاريخ النادي وجماهيره".

"فاليوم يقف كيان نادي الزمالك بتاريخه الممتد لأكثر من قرن أمام قضية مصيرية تتعلق بأرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، لاستكمال بناء المستقبل الذي تحلم به جماهيرالقلعة البيضاء".

"أملين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عهدناه مساندا قويا للرياضة المصرية أن ينظر بعين الاهتمام لمناشدة الزمالك بشأن مشروع النادي الجديد، الذي سبق وتشرف بالحصول على موافقة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بمنحه مهلة لمدة عامين لإتمام عملية البناء تنتهي في سبتمبر 2026".

"نثق في عدلكم وحرصكم على نصرة الحق، ليبقى الزمالك دائما قلعة للرياضة المصرية وبيتا للانتماء".

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

