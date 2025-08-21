مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كواليس جلسة لبيب والمندوه مع وزير الإسكان

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

استقبل شريف الشربيني وزير الإسكان في مقر الوزارة كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق جلسة مع شريف الشربيني وزير الإسكان بمقر الوزارة اليوم الخميس".

أخبار متعلقة:
تغيير في طاقم تحكيم مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك "معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت في الجول يكشف موعد عودة أحمد ربيع لتدريبات الزمالك مواعيد مباريات الخميس 21 أغسطس 2025.. الزمالك ضد مودرن سبورت ومنتخب السلة أمام الكاميرون

وأوضح "عرض نادي الزمالك على الوزير كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه ومدة مهلة البناء".

واختتم المصدر تصريحاته "تقرر في ختام الجلسة رفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي".

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

الزمالك نادي الزمالك فرع أكتوبر
نرشح لكم
بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مصطفى يونس لمدة 3 أشهر 3 جدد.. رويز يستقر على تشكيل لجنة الحكام الجديد الزمالك يتقدم بمناشدة للرئيس السيسي من أجل استعادة أرض فرع أكتوبر "بدء توفيق الأوضاع وإلغاء بند الانتخاب".. بيان من وزارة الشباب والرياضة بعد تصديق الرئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي تغيير في طاقم تحكيم مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك مواعيد مباريات الخميس 21 أغسطس 2025.. الزمالك ضد مودرن سبورت ومنتخب السلة أمام الكاميرون
أخر الأخبار
بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مصطفى يونس لمدة 3 أشهر 23 دقيقة | الدوري المصري
3 جدد.. رويز يستقر على تشكيل لجنة الحكام الجديد 29 دقيقة | الدوري المصري
ليفركوزن يعلن ضم موهبة مانشستر سيتي 44 دقيقة | ميركاتو
تقارير: لا عروض رسمية لإليوت.. وليفربول يفضل الإبقاء عليه ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يتقدم بمناشدة للرئيس السيسي من أجل استعادة أرض فرع أكتوبر ساعة | الدوري المصري
"بدء توفيق الأوضاع وإلغاء بند الانتخاب".. بيان من وزارة الشباب والرياضة بعد تصديق الرئيس 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كواليس جلسة لبيب والمندوه مع وزير الإسكان 2 ساعة | الدوري المصري
ديلي ميل: مدافع ليفربول يسابق الزمن للحاق بمواجهة نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511753/مصدر-من-الزمالك-يكشف-لـ-في-الجول-كواليس-جلسة-لبيب-والمندوه-مع-وزير-الإسكان