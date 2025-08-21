ديلي ميل: مدافع ليفربول يسابق الزمن للحاق بمواجهة نيوكاسل

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس - فريمبونج

ذكرت جريدة ديلي ميل أن جيريمي فريمبونج مدافع ليفربول يسابق الزمن من أجل اللحاق بمواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين المقبل.

وأوضح التقرير أن فريمبونج يتمنى التعافى من الإصابة التي لحقت به في مواجهة بورنموث.

فقد شعر الدولي الهولندي بانزعاج في العضلة الضامة مما أجبر مدربه أرني سلوت على استبداله.

بعدها قال سلوت "لقد شعر جيريمي فريمبونج بآلام خفيفة في العضلة الضامة، وهذا يُمثل مخاطرة، خاصةً مع غياب الظهير الآخر كونور برادلي بسبب الإصابة".

يذكر أن فريمبونج انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادما من باير ليفركوزن.

وذلك من أجل تعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وانتصر ليفربول على بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-2 على ملعب أنفيلد في مستهل حملة الدفاع عن اللقب.

جيريمي فريمبونج
