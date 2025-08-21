ماريسكا يتحدث عن مستقبل جاكسون ونكونكو مع تشيلسي

تحدث إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن مستقبل مهاجميه نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو مع الفريق.

وارتبط اسم الثنائي بالرحيل عن تشيلسي هذا الصيف.

وقال ماريسكا في تصريحات للصحفيين: "نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو لن يكونا ضمن قائمة الفريق ضد وست هام".

وأضاف "نعلم أن شيئا ما قد يحدث قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع "سنرى إن كانا سيتواجدان معنا بعد الأول من سبتمبر. إن لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أنهما وجدا حلاً".

وأتم "أعتقد أنه من الأفضل أن يجدا حلاً لأنهما سيكونان أكثر سعادة. كلاهما يتدربان بشكل منفرد".

ويرغب نكونكو في الرحيل من تشيلسي بعد فشله في إثبات نفسه بصفوف الفريق.

أما جاكسون فيرغب في الرحيل عن تشيلسي بعد تعاقد البلوز مع جواو بيدرو، وليام ديلاب، ليخرج السنغالي من حسابات إنزو مارسيكا المدير الفني للفريق.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة.

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.