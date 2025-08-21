رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان - أرسنال

يتدرب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان حاليا مع فريقه رغم أنه قرر الرحيل.

قبل أيام، أعلن دوناروما رحيله عن ناديه الفرنسي، وينتظر الانتقال لفريق آخر في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وشهد يوم الخميس تواجد دوناروما مع الفريق خلال التدريب الصباحي.

ويتواجد الإيطالي في التدريب من أجل الحفاظ على لياقته أملا في الانتقال لفريق جديد في الأيام المقبلة.

Image

يذكر أن اسم الحارس الإيطالي ارتبط بالانضمام لمانشستر سيتي، ولكن ذلك لن يتم قبل رحيل إيدرسون مورايش المحتمل إلى جالاتا سراي.

ونشر حارس مرمى منتخب إيطاليا رسالة وداع للنادي والجماهير منذ أيام وجاءت كالآتي:

"إلى مشجعي باريس سان جيرمان، منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه أعطيت كل شيء داخل وخارج الملعب لكسب مكاني والدفاع عن الفريق".

"لسوء الحظ قرر شخص ما أنه لم يعد بإمكاني أن أكون جزء من المجموعة والمساهمة في نجاح الفريق".

"آمل أن تتاح لي الفرصة لإلقاء نظرة على الجماهير في ملعب حديقة الأمراء وأن أقول لهم وداعا".

"وإن لم يحدث ذلك أريد من الجمهور أن يعرف أن دعمه لي يعني العالم بالنسبة لي وأنا لن أنسى ذلك أبدا وسوف تحمل دائما معي ذكرى".

"لزملائي في الفريق عائلتي الثانية شكرا لكم على كل مباراة وكل لحظة، اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة كان شرف كبير لي، شكرا لباريس".

وحدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر بيع حارسه جيانلويجي دوناروما لأي ناد يرغب في ضمه في الصيف الجاري.

وكشفت شبكة أخبار سكاي إيطاليا، أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ يتراوح من 20 إلى 30 مليون يورو للتخلي عن دوناروما.

وذلك بعد أزمة دوناروما الأخيرة مع النادي الفرنسي بسبب المفاوضات حول تجديد تعاقده.

واستبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما من القائمة المستدعاه لمواجهة توتنام في السوبر الأوروبي.

وكذلك غاب عن لقاء نانت في افتتاح الدوري الفرنسي.

وأفادت الصحيفة أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان جاء بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.

وحصد شوفالييه جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.(المزيد من التفاصيل من هنا)

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان
