نهاية العلاقات؟ ليكيب: استبعاد دوناروما من قائمة سان جيرمان ضد توتنام

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 19:32

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

استبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما من قائمة الفريق المستدعاه ضد توتنام.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل على ملعب فريولي معقل فريق أودينيزي.

وبحسب صحيفة ليكيب فإن المدرب الإسباني قرر استبعاد الحارس الإيطالي من قائمة الفريق.

وأفادت الصحيفة أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان يقترب بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.

وحصد شوفالييه جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.

نهاية دوناروما؟

يبدو أن نهاية جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان قد اقتربت بعد الانضمام الوشيك لشوفالييه.

كشف فابريس هوكينز صحفي راديو مونت كارلو عن نهاية فرص بقاء دوناروما مع ناديه.

وقال هوكينز إن باريس يبحث عن مخرج لدوناروما، بعد قرار المدرب لويس إنريكي بجعل لوكاس شوفالييه الحارس الأول للفريق.

وتم إبلاغ دوناروما بذلك الأمر، على أمل تسهيله لخروجه.

وقال دوناروما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل: " اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

ووفقا لـ "RMC" في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

وأفاد RMC فإن باريس سان جيرمان قلق حيال مفاوضات تجديد عقد دوناروما بعد أن وصلت لطريق مسدود.

وحصل دوناروما باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021

