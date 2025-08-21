تقرير جنوب إفريقي: ريبيرو يسعى لفسخ تعاقده مع صنداونز من طرف واحد بسبب العرض القطري

بدأ لوكاس ريبيرو لاعب صنداونز تحركه بشكل رسمي من أجل فسخ تعاقده من طرف واحد والرحيل عن الفريق الجنوب إفريقي.

لوكاس ريبيرو كوستا

النادي : ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

وكان قد ارتبط اسم ريبيرو بالانتقال إلى بيراميدز وقطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتغيب ريبيرو عن تدريبات صنداونز الأخيرة وسط أنباء عن سعي فلومينينسي البرازيلي وقطر القطري للحصول على خدماته.

وكشف موقع idiskitimes الجنوب إفريقي أن اللاعب قد تلقى عرضا مغريا من نادي قطر القطري.

وأشار التقرير إلى أن صنداونز حاول رفع سعر العرض بشكل كبير دون النظر لمصلحة اللاعب مما دفعه للاتجاه إلى لجنة التحكيم التابعة لفيفا من أجل فسخ تعاقده.

ويرى ريبيرو أن لديه سبب وجيه من أجل إنهاء عقده من طرف واحد مع نادي صنداونز.

وكشف ريبيرو في تصريحات نقلها الموقع الجنوب إفريقي "تلقيت عروضا من أندية مختلفة بعضها داخل الاتحاد الأوروبي وسأفكر في الأنسب لمستقبلي واتخاذ القرار الصائب للتطور كرياضي وتوفير مستقبل عائلي نظرا لأن مسيرة اللاعب قصيرة".

ويرتبط لوكاس روبيرو بتعاقد لمدة 3 سنوات مع صنداونز حتى صيف 2028.

ويلعب ريبيرو في مركز الجناح الأيمن أو كمهاجم ثان.

وانضم ريبيرو إلى صنداونز في أغسطس 2023 قادما من دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وخاض ريبيرو 88 مباراة بقميص صنداونز في مختلف المسابقات وساهم في 60 هدفا.

ونجح ريبيرو في تسجيل 37 هدفا وصناعة 23 آخرين.

ويبلغ النجم البرازيلي 28 عاما وحقق جائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي بجنوب إفريقيا.

وكان قطر القطري يضم بين صفوفه الموسم الماضي كل من بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

