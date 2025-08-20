الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة

أعلن نادي الشباب السعودي ضم فيصل صبياني مدافع الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحت عنوان "ليث جديد في العرين"، و"فيصل ينضم لكبير العاصمة" كشف الشباب عن صفقته الجديدة.

الصبياني صاحب الـ 24 عاما بدأ مسيرته في ناشئي نادي الفيصلي قبل الانضمام للاتفاق قبل موسم واحد في صيف 2024.

ولعب الصبياني الموسم الماضي 9 مباريات في الدوري السعودي، ومباراتين في الكأس.

وانضم الصبياني لصفوف المنتخب السعودي، وخاض مباراتين دوليتين أمام الأردن وفلسطين في كأس العرب 2021 في قطر.

وتعد صفقة الصبياني هي الخامسة للشباب في انتقالات الصيف.

وضم الشباب الحارس الشاب عبد العزيز العويرضي من القادسية، ومبارك الراجح من الرياض، وعلي مكي من الوحدة، وفنسنت سيرو من فريق تولوز الفرنسي.

واحتل الشباب المركز السادس الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة.

وينطلق الدوري السعودي يوم الخميس 28 أغسطس.

ويبدأ الشباب موسمه بمواجهة الخليج يوم الجمعة 29 أغسطس.