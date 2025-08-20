ديلي ميل: مانشستر سيتي يربط نجمه الشاب حتى 2030

أصبح ريكو لويس مدافع مانشستر سيتي على وشك توقيع عقد جديد يربطه بالنادي السماوي لفترة أطول، حسب جريدة ديلي ميل.

عقد ريكو لويس مع سيتي ينتهي في صيف 2028.

وأوضح التقرير أن ريكو لويس البالغ من العمر 20 عاما سيوقع على عقد حتى صيف 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وبذلك سيقطع سيتي الطريق على نوتنجهام فورست الذي يرغب في ضم اللاعب الشاب هذا الصيف.

إذ أمضى فورست الأسبوع الماضي في محاولات لضم ريكو لويس وجيمس مكاتي من مانشستر سيتي، لكنه نجح فقط في ضم مكاتي.

وأرسل نادي نوتنجهام فورست عرضا إلى مانشستر سيتي للتعاقد مع ريكو لويس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لديلي ميل.

ولعب لويس في الموسم الماضي 44 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

كما تألق في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري هذا الموسم أمام ولفرهامبتون.