ضربة لـ أرسنال.. إصابة هافرتز

تلقى أرسنال ضربة قوية في بداية الموسم بعد إصابة مهاجمه كاي هافرتز.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن المهاجم الألماني تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة غير معلومة.

وأن هافرتز سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى قوة إصابته ومدة غيابه.

وفي حالة تأكد غياب هافرتز لفترة طويلة سيدخل أرسنال سوق الانتقالات مجددا لمحاولة ضم مهاجم جديد.

وغاب هافرتز لفترة طويلة في الموسم الماضي بعدما تعرض لإصابة في الركبة أجبرته على الخضوع لجراحة.

وغاب هافرتز عن 18 مباراة في الموسم الماضي مع أرسنال.

وافتتح أرسنال الموسم في الدوري الإنجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

