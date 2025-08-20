جوارديولا يكشف سر اختيار برناردو سيلفا كقائد لمانشستر سيتي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 13:11

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سر اختيار برناردو سيلفا كقائد للفريق في موسم 2025-2026.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "اخترت برناردو لسبب واحد. في الموسم الماضي، عندما كنا في ورطة كبيرة، كان دائمًا حاضرًا".

وأضاف "برناردو كان يتدرب كل يوم بلا كلل. كان لدينا 13 أو 14 لاعبا فقط بالإضافة إلى لاعبي الأكاديمية، وكنا نخسر مباراة 3 ثلاثة أيام، وكان دائمًا حاضرا".

أخبار متعلقة:
مبابي: أتمنى ألا أضطر لتغيير رقمي كل موسم.. وهناك أشياء بحاجة للتحسن حارس فرانكفورت ينضم إلى نادي باريس روما يضم نجم أستون فيلا صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب

وتابع "برناردو هو اللاعب الذي لعب أكثر من غيره خلال فترة تدريبي لسيتي، لذا كان دائمًا متاحًا. حتى عندما لا يلعب تجد ابتسامته العريضة، كما أنه يحاول دائما مساعدة الجميع".

وأكمل "لعب في مراكز الظهير الأيسر، والظهير الأيمن، والجناح، ولاعب الوسط المدافع. لا يهم أي مركز".

وأتم "كان دائمًا يفكر في الأفضل للفريق. مع كل ما يتمتع به من صفات، قلت إنه سيكون قائدًا جيدًا، وكان قائدًا رائعًا حقًا".

وفي السابق كان يتم اختيار قائد الفريق بالتشاور بين جوارديولا وباقي اللاعبين.

وسيكون برناردو قائد مانشستر سيتي وذلك بعد رحيل الثنائي كايل ووكر وكيفن دي بروين.

وكان جوارديولا أكد أن قادة الفريق في الموسم الحالي هم برناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وإلكاي جوندوجان وإيرلينج هالاند.

ورفض برناردو العروض المقدمة له في الصيف الجاري وقرر الاستمرار لموسمه الثامن مع مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يكون الموسم المقبل هو الأخير لبيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي.

وانتقل بيرناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي قبل 7 مواسم قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

مانشستر سيتي برناردو سيلفا
نرشح لكم
ذا أثليتك: تروسارد يوافق على تعديل عقده مع أرسنال تقرير: بورتو في مفاوضات مع أرسنال لضم كيفيور صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب نيوكاسل يرد على بيان إيزاك الناري ببيان متزن إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" تاريخي وتفوق على الجميع.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة
أخر الأخبار
جوارديولا يكشف سر اختيار برناردو سيلفا كقائد لمانشستر سيتي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – غياب الشناوي وتأهيل المصابين في الجيم 40 دقيقة | الدوري المصري
مبابي: أتمنى ألا أضطر لتغيير رقمي كل موسم.. وهناك أشياء بحاجة للتحسن 53 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: تروسارد يوافق على تعديل عقده مع أرسنال 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بورتو في مفاوضات مع أرسنال لضم كيفيور ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: وفد جالاتا سراي يصل إنجلترا للتفاوض على ضم أكانجي ساعة | ميركاتو
كرة سلة - استشهاد محمد عشلان لاعب منتخب فلسطين ساعة | كرة سلة
ألونسو: أردا جولر تطور منذ وصولي.. وسأعتمد على رودريجو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 4 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك
/articles/511673/جوارديولا-يكشف-سر-اختيار-برناردو-سيلفا-كقائد-لمانشستر-سيتي