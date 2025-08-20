جوارديولا يكشف سر اختيار برناردو سيلفا كقائد لمانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سر اختيار برناردو سيلفا كقائد للفريق في موسم 2025-2026.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "اخترت برناردو لسبب واحد. في الموسم الماضي، عندما كنا في ورطة كبيرة، كان دائمًا حاضرًا".

وأضاف "برناردو كان يتدرب كل يوم بلا كلل. كان لدينا 13 أو 14 لاعبا فقط بالإضافة إلى لاعبي الأكاديمية، وكنا نخسر مباراة 3 ثلاثة أيام، وكان دائمًا حاضرا".

وتابع "برناردو هو اللاعب الذي لعب أكثر من غيره خلال فترة تدريبي لسيتي، لذا كان دائمًا متاحًا. حتى عندما لا يلعب تجد ابتسامته العريضة، كما أنه يحاول دائما مساعدة الجميع".

وأكمل "لعب في مراكز الظهير الأيسر، والظهير الأيمن، والجناح، ولاعب الوسط المدافع. لا يهم أي مركز".

وأتم "كان دائمًا يفكر في الأفضل للفريق. مع كل ما يتمتع به من صفات، قلت إنه سيكون قائدًا جيدًا، وكان قائدًا رائعًا حقًا".

وفي السابق كان يتم اختيار قائد الفريق بالتشاور بين جوارديولا وباقي اللاعبين.

وسيكون برناردو قائد مانشستر سيتي وذلك بعد رحيل الثنائي كايل ووكر وكيفن دي بروين.

وكان جوارديولا أكد أن قادة الفريق في الموسم الحالي هم برناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وإلكاي جوندوجان وإيرلينج هالاند.

ورفض برناردو العروض المقدمة له في الصيف الجاري وقرر الاستمرار لموسمه الثامن مع مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يكون الموسم المقبل هو الأخير لبيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي.

وانتقل بيرناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي قبل 7 مواسم قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.