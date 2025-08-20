ذا أثليتك: تروسارد يوافق على تعديل عقده مع أرسنال

وافق البلجيكي لياندرو تروسارد على تعديل عقده مع ناديه أرسنال الإنجليزي.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن تروسارد اتفق مع أرسنال على تعديل عقده ليحصل على راتب أعلى.

ولكن دون تمديد مدة التعاقد الذي ينتهي في عام 2027.

وتفاوض تروسارد مع أرسنال في الفترة الماضية حول تعديل راتبه ليتماشى مع رواتب الفريق حاليا.

وبعد مفاوضات طويلة من بداية الصيف توصل أخيرا تروسارد إلى اتفاق مع أرسنال لتعديل عقده وزيادة راتبه.

وانضم تروسارد إلى أرسنال في يناير 2023 قادما من برايتون مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

وسجل تروسارد 28 هدفا مع أرسنال وقدم 23 تمريرة حاسمة في 124 مباراة لعبها مع الفريق.

وتلقى تروسارد عرضين في الفترة الماضية الأول من بوروسيا دورتموند الألماني والثاني من برينتفورد الإنجليزي، لكنه يفضل البقاء في أرسنال.