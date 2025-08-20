تقرير: بورتو في مفاوضات مع أرسنال لضم كيفيور

يسعى نادي بورتو البرتغالي لضم لاعب أرسنال الإنجليزي، المدافع جاكوب كيفيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "توك سبورت" الإنجليزي أن النادي البرتغالي يستهدف ضم المدافع البولندي لتدعيم صفوفه.

وذلك بعدما أصبح بعيدا عن حسابات ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

ورغم ذلك لا يمثل استمرار كيفيور مع أرسنال أي ضغط على النادي أو مدربه.

وسيكون على بورتو مطالبة كيفيور بالضغط على أرسنال للسماح له بالرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية إذا أراد ذلك.

كيفيور البالغ من العمر 25 عاما انضم إلى أرسنال مطلع عام 2023 قادما من سبيزيا الإيطالي.

ومع أرسنال لعب كيفيور 68 مباراة في كل البطولات.

كما غاب عن أول مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في الفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.