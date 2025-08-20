صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر بأن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين له طعم مختلف هذه المرة.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال صلاح في تغريدة عبر X: "شعور الفوز بهذه الجائزة المميزة كان مختلفا هذه المرة خاصة عندما أتت بعد التتويج بلقب مهم".

وأضاف "الفوز بالألقاب كفريق هو الأهم، وسنُقاتل لتحقيق اللقب مجددًا هذا الموسم".

وأتم الدولي المصري "أنا ممتنٌ للغاية للاعبين الذين صوّتوا لي".

وحصل محمد صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما فاز بها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2022.

وتفوق صلاح على 6 لاعبين حصلوا على الجائزة من قبل مرتين وهم: مارك هيوز (مانشستر يونايتد) – آلان شيرر (نيوكاسل يونايتد) – تييري هنري (أرسنال) – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – جاريث بيل (توتنام) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي مع ليفربول متوجا ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتوج محمد صلاح في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعدما سجل 29 هدفا.

وتنافس صلاح على الجائزة مع كل من:

برونو فرنادديز - مانشستر يونايتد

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كول بالمر - تشيلسي

ديكلان رايس - أرسنال