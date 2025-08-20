صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر بأن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين له طعم مختلف هذه المرة.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال صلاح في تغريدة عبر X: "شعور الفوز بهذه الجائزة المميزة كان مختلفا هذه المرة خاصة عندما أتت بعد التتويج بلقب مهم".

أخبار متعلقة:
محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي محمد صلاح: أرسنال فريق قوي ولديه فرصة للفوز

وأضاف "الفوز بالألقاب كفريق هو الأهم، وسنُقاتل لتحقيق اللقب مجددًا هذا الموسم".

وأتم الدولي المصري "أنا ممتنٌ للغاية للاعبين الذين صوّتوا لي".

وحصل محمد صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما فاز بها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2022.

وتفوق صلاح على 6 لاعبين حصلوا على الجائزة من قبل مرتين وهم: مارك هيوز (مانشستر يونايتد) – آلان شيرر (نيوكاسل يونايتد) – تييري هنري (أرسنال) – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – جاريث بيل (توتنام) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي مع ليفربول متوجا ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتوج محمد صلاح في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعدما سجل 29 هدفا.

وتنافس صلاح على الجائزة مع كل من:

برونو فرنادديز - مانشستر يونايتد

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كول بالمر - تشيلسي

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
جوارديولا يكشف سر اختيار برناردو سيلفا كقائد لمانشستر سيتي ذا أثليتك: تروسارد يوافق على تعديل عقده مع أرسنال تقرير: بورتو في مفاوضات مع أرسنال لضم كيفيور نيوكاسل يرد على بيان إيزاك الناري ببيان متزن إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" تاريخي وتفوق على الجميع.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة
أخر الأخبار
جوارديولا يكشف سر اختيار برناردو سيلفا كقائد لمانشستر سيتي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – غياب الشناوي وتأهيل المصابين في الجيم 40 دقيقة | الدوري المصري
مبابي: أتمنى ألا أضطر لتغيير رقمي كل موسم.. وهناك أشياء بحاجة للتحسن 53 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: تروسارد يوافق على تعديل عقده مع أرسنال 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بورتو في مفاوضات مع أرسنال لضم كيفيور ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: وفد جالاتا سراي يصل إنجلترا للتفاوض على ضم أكانجي ساعة | ميركاتو
كرة سلة - استشهاد محمد عشلان لاعب منتخب فلسطين ساعة | كرة سلة
ألونسو: أردا جولر تطور منذ وصولي.. وسأعتمد على رودريجو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 4 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك
/articles/511660/صلاح-التتويج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الدوري-له-طعم-مختلف-لهذا-السبب