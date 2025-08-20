نيوكاسل يرد على بيان إيزاك الناري ببيان متزن

رد نادي نيوكاسل يونايتد على البيان الناري الذي أصدره ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق ببيان متزن.

ويرغب نيوكاسل في الإبقاء على إيزاك، فيما يرغب المهاجم السويدي في الرحيل عن صفوف الفريق.

وجاء بيان نيوكاسل على النحو التالي:

نشعر بخيبة أمل لتلقينا إشعارًا بمنشور ألكسندر إيزاك على وسائل التواصل الاجتماعي.

نؤكد بوضوح أن إيزاك لا يزال مرتبطًا بعقد، وأن أي مسؤول في النادي لم يلتزم مطلقًا بإمكانية رحيله عن نيوكاسل يونايتد هذا الصيف.

نريد الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، لكننا نتفهم أيضًا أن للاعبين رغباتهم الخاصة، ونستمع إلى آرائهم.

وكما أوضحنا لألكسندر وممثليه، يجب علينا دائمًا مراعاة مصلحة نيوكاسل يونايتد والفريق وجماهيرنا في جميع القرارات، وقد أوضحنا أن شروط البيع هذا الصيف لم تتحقق. لا نتوقع استيفاء هذه الشروط.

هذا نادي كرة قدم فخور بتقاليده العريقة، ونسعى جاهدين للحفاظ على روحنا العائلية. لا يزال إيزاك جزءًا من عائلتنا، وسنرحب به مجددًا عندما يكون مستعدًا للانضمام إلى زملائه في الفريق.

وتحدث ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، لأول مرة منذ بداية أزمته مع فريقه.

واختير إيزاك في التشكيل المثالي من رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي للموسم السابق 2024 - 2025، في حفل أقيم مساء الثلاثاء.

وكتب إيزاك في رسالة عبر انستجرام جاءت على النحو التالي:

"أنا فخور بأن يتم اختياري بي من قبل زملائي في فريق الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/ 25."

"أود أن أشكر زملائي في الفريق، وكل من في نادي نيوكاسل الذين دعموني طوال الطريق، ولكن لن أكون في حفل الليلة، ولم يكن من الصواب بالنسبة لي أن أحضر هناك".

"لقد التزمت الصمت لفترة طويلة بينما تحدث الآخرون، مما سمح للناس للحديث عن رؤيتهم للأحداث رغم أنها لا تعكس ما تم الاتفاق عليه في الكواليس."

"الواقع أن وعودا قطعت والنادي يعرف موقفي منذ فترة طويلة، والادعاء بأن ذلك ظهر للتو هو تضليل".

"عندما تكسر الوعود ويتم فقدان الثقة، لا يمكن للعلاقة أن تستمر، هذا هو الوضع الآن، ولهذا السبب بإن التغيير يصب في ملحة الجميع وليس في مصلحتي فقط."

وغاب إيزاك عن مباراة نيوكاسل الأولى في الدوري ضد أستون فيلا.

ولا يزال موقف إيزاك غير واضح مع نيوكاسل في ظل رغبته في الرحيل عن النادي.

واحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 66 نقطة، ويستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضم نيوكاسل في الصيف 4 لاعبين، وهم: أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ومالك تشاو مدافع ميلان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وآرون رامسديل حارس ساوثهامبتون على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أنطونيتو كورديرو جناح ملقا الإسباني في صفقة انتقال حر.

ويلعب نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ضد ليفربول مساء يوم الإثنين 25 أغسطس الجاري، في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.