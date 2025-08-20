إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

تحدث ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، لأول مرة منذ بداية أزمته مع فريقه.

ويرغب نيوكاسل في الإبقاء على إيزاك، فيما يرغب المهاجم السويدي في الرحيل عن صفوف الفريق.

واختير إيزاك في التشكيل المثالي من رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي للموسم السابق 2024 - 2025، في حفل أقيم مساء الثلاثاء.

إيدي هاو: من الصعب الإجابة عن أي سؤال يخص إيزاك ميرور: نيوكاسل قد يقر عقوبة مالية ضد إيزاك مؤتمر مدرب نيوكاسل: موقف إيزاك كما هو ومحادثاتنا ستبقى خاصة.. وخط هجومنا ليس مثاليا

وكتب إيزاك في رسالة عبر انستجرام: "أنا فخور بأن يتم اختياري بي من قبل زملائي في فريق الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/ 25."

وأكمل "أود أن أشكر زملائي في الفريق، وكل من في نادي نيوكاسل الذين دعموني طوال الطريق، ولكن لن أكون في حفل الليلة، ولم يكن من الصواب بالنسبة لي أن أحضر هناك".

وأضاف "لقد التزمت الصمت لفترة طويلة بينما تحدث الآخرون، مما سمح للناس للحديث عن رؤيتهم للأحداث رغم أنها لا تعكس ما تم الاتفاق عليه في الكواليس."

وتابع "الواقع أن وعودا قطعت والنادي يعرف موقفي منذ فترة طويلة، والادعاء بأن ذلك ظهر للتو هو تضليل".

وأتم "عندما تكسر الوعود ويتم فقدان الثقة، لا يمكن للعلاقة أن تستمر، هذا هو الوضع الآن، ولهذا السبب بإن التغيير يصب في ملحة الجميع وليس في مصلحتي فقط."

وغاب إيزاك عن مباراة نيوكاسل الأولى في الدوري ضد أستون فيلا.

ولا يزال موقف إيزاك غير واضح مع نيوكاسل في ظل رغبته في الرحيل عن النادي.

واحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 66 نقطة، ويستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضم نيوكاسل في الصيف 4 لاعبين، وهم: أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ومالك تشاو مدافع ميلان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وآرون رامسديل حارس ساوثهامبتون على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أنطونيتو كورديرو جناح ملقا الإسباني في صفقة انتقال حر.

ويلعب نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ضد ليفربول مساء يوم الإثنين 25 أغسطس الجاري، في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.

