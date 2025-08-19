محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق

عبر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصل محمد صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما فاز بها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2022.

وقال صلاح أثناء استلامه الجائزة: "إنه شعور لا يصدق، أن أفعل هذا في سن الـ33 أمر مذهل".

وأضاف "انظروا إلي، شباب من مصر يصل إلى أعلى مستويات كرة القدم ويصنع التاريخ".

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحصل على هذه الجائزة 3 مرات.

وتفوق صلاح على 6 لاعبين حصلوا على الجائزة من قبل مرتين وهم: مارك هيوز (مانشستر يونايتد) – آلان شيرر (نيوكاسل يونايتد) – تييري هنري (أرسنال) – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – جاريث بيل (توتنام) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي مع ليفربول متوجا ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتوج محمد صلاح في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعدما سجل 29 هدفا.

وتنافس صلاح على الجائزة مع كل من:

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كول بالمر - تشيلسي

ديكلان رايس - أرسنال

