جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي"

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 23:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

جمع محمد صلاح نجم منتخب مصر 5 جوائز دفعة واحدة في موسم واحد مع فريقه ليفربول وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصل محمد صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما فاز بها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2022.

أخبار متعلقة:
سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي تاريخي وتفوق على الجميع.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز عن موسم 2024-2025 إلى 5 جوائز دفعة واحدة، كأول لاعب في التاريخ يفعل ذلك.

وجاءت جوائز محمد صلاح طوال الموسم الماضي كالآتي:

هداف الدوري الإنجليزي (الحذاء الذهبي)

أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة الدوري)

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة كتاب كرة القدم)

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة اللاعبين المحترفين)

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق تاريخي وتفوق على الجميع.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي محمد صلاح: أرسنال فريق قوي ولديه فرصة للفوز إيكيتيكي وهالاند ومدافع سندرلاند ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي تقرير: تشيلسي واثق من حسم صفقتي جارناتشو وسيمونز قبل نهاية الانتقالات قبل نهاية الانتقالات.. مانشستر سيتي يحاول التخلص من 6 لاعبين بعد التعاقد معه بأسابيع.. مانشستر سيتي يعير لاعبه الشاب إلى ميدلزبره
أخر الأخبار
المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز 13 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة 22 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 25 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي أفروباسكت 43 دقيقة | كرة سلة
الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول 45 دقيقة | الدوري المصري
جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/articles/511646/جمع-بين-5-جوائز-في-موسم-واحد-إنجاز-تاريخي-لـ-محمد-صلاح-في-عام-استثنائي