جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي"

جمع محمد صلاح نجم منتخب مصر 5 جوائز دفعة واحدة في موسم واحد مع فريقه ليفربول وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصل محمد صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما فاز بها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2022.

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز عن موسم 2024-2025 إلى 5 جوائز دفعة واحدة، كأول لاعب في التاريخ يفعل ذلك.

وجاءت جوائز محمد صلاح طوال الموسم الماضي كالآتي:

هداف الدوري الإنجليزي (الحذاء الذهبي)

أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة الدوري)

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة كتاب كرة القدم)

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة اللاعبين المحترفين)