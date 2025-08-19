سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 22:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

سيطر فريق ليفربول على تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وذلك ضمن حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويقود محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، تشكيل فريق الأفضل في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وشهد التشكيل تواجد 4 لاعبين من ليفربول.

وجاء تشكيل الأفضل كالآتي:

حراسة المرمى: ماتز سيليس (نوتنجهام فورست)

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ويليام ساليبا (أرسنال) – جابريال (أرسنال) – ميلوس كيركيز (بورنموث)

خط الوسط: ديكلان رايس (أرسنال) – ريان جرافينبيرخ (ليفربول) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – كريس وود (نوتنجهام) – ألكساندر إيزاك (نيوكاسل)

Image

ويتنافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بجانب كل من:

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كول بالمر - تشيلسي

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
