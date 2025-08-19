محمد صلاح: أرسنال فريق قوي ولديه فرصة للفوز

يرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أن أرسنال أصبح فريقا قويا ولديه فرصة في الفوز بلقب الدوري.

ويتواجد محمد صلاح في حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال صلاح في تصريحات خلال الحفل: "أعتقد أن أرسنال فريق جيد الموسم الحالي وكذلك الموسم الماضي لذا أعتقد أنه مرشح الآن ولديه فرصة جيدة للمنافسة على اللقب لأن الفريق لديه لاعبين ظلوا معا خلال الخمس سنوات الأخيرة لا أستطيع قول ما يعجبك لكنني أتمنى أن نفوز نحن باللقب مجددا".

وأضاف "استطيع الآن التحكم في الضغوط وأعتقد أن الموسم الماضي هو الأفضل في مسيرتي وأديت بشكل جيد وليفربول فاز بلقب الدوري ولدي فرصة جيدة للفوز بالجائزة".

وأتم تصريحاته "نصيحتي للناشئين الصغار أن يعملوا بقوة ويثقون في أنفسهم وأن يتمسكون بحلمهم".

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كل من:

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كول بالمر - تشيلسي

ديكلان رايس - أرسنال