دوري المحترفين - اتحاد الكرة يحدد 250 مشجعا لكل مباراة

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 21:03

كتب : رضا السنباطي

مباراة غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

خاطب اتحاد الكرة، أندية دوري المحترفين، بشان عدد الجماهير في مباريات الموسم الجديد 2025 - 2026.

وينطلق دوري المحترفين يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس المقبل، وينتهي في مايو من العام المقبل.

وحصل FilGoal.com على صورة خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى أفرع الاتحاد في المحافظات بشأن تحديد عدد 250 متفرجا لكل مباراة.

وطالب اتحاد الكرة بإرسال كشف معتمد قبل 24 ساعة من موعد المباراة.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم السماح بحضور 50 فردا من أعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية بعد مخاطبة مديرية الأمن لاعتماد الكشوف.

وتأهل الموسم المنقضي 3 فرق من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز وهم كهرباء الإسماعيلية، ووادي دجلة، والمقاولون العرب.

ويتأهل الموسم الحالي 3 فرق إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط 4 فرق إلى دوري المحترفين.

