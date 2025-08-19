إيكيتيكي وهالاند ومدافع سندرلاند ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي - ليفربول

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن ثمانية مرشحين لجائزة اللاعب الأفضل بالجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت القائمة تواجد هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول وتيجاني رينديرز لاعب مانشستر سيتي، الثنائي الوافد الجديد بالدوري.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين كالآتي:

أخبار متعلقة:
بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون إنجاز تاريخي ينتظر صلاح.. غدا الكشف عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مع حالة جدلية.. تشيلسي يفتتح الدوري الإنجليزي بتعادل سلبي مع كريستال بالاس ريندرز: بدايتي في الدوري الإنجليزي لا تُصدق.. ونستهدف استعادة اللقب

دان بالارد (سندرلاند)

نجح المدافع بالارد في قيادة سندرلاند للفوز على وست هام بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبخلاف الحفاظ على نظافة شباكه نجح المدافع الأيرلندي في تسجيل هدف وكسب 10 صراعات هوائية.

هوجو إيكيتيكي (ليفربول)

نجح الوافد الجديد لفريق ليفربول في تسجيل هدف وصناعة آخر في افتتاحية مبارياته مع الفريق أمام بورنموث.

وفاز ليفربول على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

دون جديد واصل المهاجم النرويجي انطلاقته في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي بنجاح.

وقاد هالاند مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل بتسجيل هدفين.

ديفيد رايا (أرسنال)

ساهم رايا في فوز أرسنال على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بهدف دون مقابل.

تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)

تألق الوافد الجديد ريندرز مع فريق مانشستر سيتي في المباراة الافتتاحية بالفوز على ولفرهامبتون.

وساهم رينديرز في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ريتشارلسون (توتنهام)

سجل ريتشارلسون هدفين في انتصار توتنام على بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاحية الدوري.

أنطونيو سيمينيو (بورنموث)

بالرغم من الخسارة أمام ليفربول سجل سيمينيو ثنائية بورنموث أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي.

كريس وود (نوتنجهام فورست)

واصل كريس وود تألقه مع نوتنجهام وسجل هدفين في انتصار فريقه على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الدوري الإنجليزي الجولة الأولى
نرشح لكم
تقرير: تشيلسي واثق من حسم صفقتي جارناتشو وسيمونز قبل نهاية الانتقالات قبل نهاية الانتقالات.. مانشستر سيتي يحاول التخلص من 6 لاعبين بعد التعاقد معه بأسابيع.. مانشستر سيتي يعير لاعبه الشاب إلى ميدلزبره سكاي: إيدرسون يبقى الأولوية.. بورتو يرفض عرض جالاتا سراي لضم كوستا ماركا: ولفرهامبتون مهتم بضم كاسادو من برشلونة ولفرهامبتون يضم مدافعا كاميرونيا سكاي: عقبة أمام أستون فيلا بسبب طلبات تشيلسي لبيع نيكولاس جاكسون كورييري ديلو سبورت تكشف حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في بيع زيركزي
أخر الأخبار
اتحاد الكرة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي 17 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يحدد 250 مشجعا لكل مباراة 22 دقيقة | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - المصري (0)-(0) بيراميدز.. خطورة هنا وأخرى هناك 29 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. الحارس يمنع الأول 31 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. و3 صفقات جديدة أساسية 38 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير 46 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد 59 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/articles/511627/إيكيتيكي-وهالاند-ومدافع-سندرلاند-ضمن-المرشحين-لجائزة-أفضل-لاعب-بالجولة-الأولى-من-الدوري-الإنجليزي