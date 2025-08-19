إيكيتيكي وهالاند ومدافع سندرلاند ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن ثمانية مرشحين لجائزة اللاعب الأفضل بالجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت القائمة تواجد هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول وتيجاني رينديرز لاعب مانشستر سيتي، الثنائي الوافد الجديد بالدوري.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين كالآتي:

دان بالارد (سندرلاند)

نجح المدافع بالارد في قيادة سندرلاند للفوز على وست هام بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبخلاف الحفاظ على نظافة شباكه نجح المدافع الأيرلندي في تسجيل هدف وكسب 10 صراعات هوائية.

هوجو إيكيتيكي (ليفربول)

نجح الوافد الجديد لفريق ليفربول في تسجيل هدف وصناعة آخر في افتتاحية مبارياته مع الفريق أمام بورنموث.

وفاز ليفربول على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

دون جديد واصل المهاجم النرويجي انطلاقته في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي بنجاح.

وقاد هالاند مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل بتسجيل هدفين.

ديفيد رايا (أرسنال)

ساهم رايا في فوز أرسنال على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بهدف دون مقابل.

تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)

تألق الوافد الجديد ريندرز مع فريق مانشستر سيتي في المباراة الافتتاحية بالفوز على ولفرهامبتون.

وساهم رينديرز في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ريتشارلسون (توتنهام)

سجل ريتشارلسون هدفين في انتصار توتنام على بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاحية الدوري.

أنطونيو سيمينيو (بورنموث)

بالرغم من الخسارة أمام ليفربول سجل سيمينيو ثنائية بورنموث أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي.

كريس وود (نوتنجهام فورست)

واصل كريس وود تألقه مع نوتنجهام وسجل هدفين في انتصار فريقه على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.