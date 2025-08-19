تقرير: تشيلسي واثق من حسم صفقتي جارناتشو وسيمونز قبل نهاية الانتقالات

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد

لا يزال نادي تشيلسي الإنجليزي يعمل على إتمام صفقات أخرى قبل غلق باب الانتقالات في أوروبا.

أليخاندرو جارناتشو

النادي : مانشستر يونايتد

تشافي سيمونز

النادي : لايبزج

تشيلسي

وذكرت صحيفة "ذا ستاندرد" الإنجليزية أن تشيلسي يعمل بقوة على إتمام صفقة الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو من مانشستر يونايتد.

وأيضا تشافي سيمونز لاعب وسط منتخب هولندا ولايبزج الألماني.

وكان تشيلسي تعاقد في الصيف الجاري مع كل من جواو بيدرو وجيمس جيتينز وجوريل هوتو وليام ديلاب وإيستيفاو.

كان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني من أتليتكو مدريد إلى مانشستر يونايتد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو في الموسم المنصرم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

وانضم تشافي سيمونز إلى لايبزج في 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن لايبزج سيوافق على بيع تشافي سيمونز البالغ من العمر 22 عاما إلى تشيلسي في الصيف الجاري.

وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزج.

ولعب تشافي سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.


