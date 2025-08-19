قبل نهاية الانتقالات.. مانشستر سيتي يحاول التخلص من 6 لاعبين

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - مانشستر سيتي

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تسويق بعض لاعبيه الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "سبورتس مول" الإنجليزي أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، يريد التخلص من 6 لاعبين في الفريق قبل نهاية الانتقالات.

وذلك بسبب كثرة اللاعبين في الفريق، وأيضا لخروجهم من حساباته الفنية.

وجاءت قائمة اللاعبين الذي يسعى مانشستر سيتي للتخلص منهم كالآتي:

ستيفان أورتيجا – إيدرسون - مانويل أكانجي - كالفين فيليبس - كلاوديو أتشيفيري - كالوم دويل.

ويوجد اهتمام من نادي جالاتاسراي التركي بضم الثنائي إيدرسون ومانويل أكانجي.

كما يقترب الحارس أورتيجا من الرحيل بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جيمس ترافورد، وأيضا اقترابه من ضم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا.

أما كلاوديو أتشيفيري يقترب من الخروج للإعارة إلى نادي بايرليفركوزن الألماني.

وأخيرا كالفين فيليبس يقترب من الانتقال إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مع فريق ريسكهام.

