بعد التعاقد معه بأسابيع.. مانشستر سيتي يعير لاعبه الشاب إلى ميدلزبره
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 18:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميدلزبره الإنجليزي التعاقد مع سفيري نيبان لاعب وسط مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وكان مانشستر سيتي تعاقد مع اللاعب النرويجي الشاب في وقت سابق هذا الصيف قادما من نادي روزنبرج النرويجي مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني.
واختار جوارديولا اللاعب البالغ من العمر 18 عاما ليضمه لصفوف فريقه، كما فضل المدرب الإسباني إعارته لاكتساب الخبرات واللعب بشكل أكثر إنجلترا.
وتنافست عدة أندية للفوز بخدمات سفيري نيبان من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل اللاعب إلى ميدلزبره الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".
وكان سفيري لعب مع ناديه السابق 70 مباراة سجل خلالها 14 هدفا.
ويجيد اللاعب الشاب المشاركة في مركزي لاعب الوسط الارتكاز وصانع الألعاب.
