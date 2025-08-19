تاريخي وتفوق على الجميع.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وحصل محمد صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما فاز بها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2022.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحصل على هذه الجائزة 3 مرات.

وتفوق صلاح على 6 لاعبين حصلوا على الجائزة من قبل مرتين وهم: مارك هيوز (مانشستر يونايتد) – آلان شيرر (نيوكاسل يونايتد) – تييري هنري (أرسنال) – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – جاريث بيل (توتنام) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي مع ليفربول متوجا ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتوج محمد صلاح في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعدما سجل 29 هدفا.

وتنافس صلاح على الجائزة مع كل من:

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كول بالمر - تشيلسي

ديكلان رايس - أرسنال