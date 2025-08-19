الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شكري

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 11:43

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة لاعبه محمد شكري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن إصابة شكري بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

ويقوم شكري بتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ولم يشارك شكري خلال مباراة فاركو الماضية في الدوري المصري بسبب شعوره بآلام بسيطة أثناء الإحماء.

وفضل ريبيرو إراحته في ظل التقدم في النتيجة خوفا من تفاقم الإصابة.

ولعب شكري في المباراة الأولى للأهلي ضد مودرن سبورت لمدة 45 دقيقة.

وتعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سيراميكا كليوباترا.

المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، شهدت صناعة محمد هاني لهدفين وطرده، وشهدت افتتاح أحمد سيد زيزو لسجله التهديفي مع الأهلي بثنائية.

كذلك عاد محمد شريف للتسجيل بقميص النادي الأحمر، بعد عودته من الخليج السعودي.

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.

