أهلي جدة يحسم مصير فرانك كيسيه

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن اللجنة التنفيذية الجديدة لأهلي جدة تعتزم إعادة تقييم احتياجات الفريق، ودراسة خيارات دعمه بصفقات إضافية قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

ووضعت اللجنة، التي يقودها أحمد الشنقيطي، ملف التعاقدات على رأس أولوياتها، بعدما تسلّمت مهام عملها رسميًا الأسبوع الماضي.

وكشف التقرير عن انفتاحها على كافة الخيارات، ومن ضمنها بقاء الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، أو استقطاب عنصر أفضل منه وليس إحضار أي اسم آخر لمجرد التعويض.

وأضاف التقرير أن أهلي جدة لن يتعاقد مع أي لاعب جديد دون موافقة متبادلة وتفاهم مشترك بين اللجنة والألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق.

وأكَّد أن آلية العمل في الشركة ستختلف خلال الموسم الجديد عمّا سبقه، وستكون لآراء جميع أعضاء اللجنة اليد العليا في اتخاذ القرارات.

وتعاقد أهلي جدة في الصيف مع 4 أسماء جديدة، بينهم الثلاثي المحلي عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، ومحمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، والجناح صالح أبو الشامات، إلى جانب الفرنسي إنزو ميلو، لاعب الوسط.

ويستعد الفريق الجداوي حاليًا لمواجهة منافسه القادسية، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها هونج كونج بين 19 و23 أغسطس الجاري.

وإذا اجتاز القادسية سيتواجه في النهائي السبت مع الفائز من لقاء دور الأربعة الآخر بين اتحاد جدة والنصر.

فرانك كيسيه أهلي جدة
