فحوصات طبية لـ معلول لتحديد مدى إصابته

يستعد علي معلول لاعب الصفاقسي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد إصابته.

علي معلول النادي : الصفاقسي الصفاقسي

وتعرض لاعب الأهلي السابق لإصابة بعد مرور جولتين من الدوري التونسي.

وشارك معلول في الشوط الاول في مباراة فريقه ضد البنزرتي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكشف النادي التونسي أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إعلان نوعية الإصابة التي يعاني منها الظهير الأيسر.

وافتتح فاروق بوقطفة النتيجة للبنزرتي في الدقيقة 40 قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ويتلقى البطاقة الحمراء.

وتعادل ويلي أونانا للصفاقسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليحصل الصفاقسي على أول نقطة له.

ولعب معلول في المباراة الأولى لفريقه ضد الترجي الجرجيسي الذي يدربه أنيس بوجلبان المدير الفني السابق للمصري.

وخسر الصفاقسي بهدفين مقابل هدف، إذ سجل ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق هدف الصفاقسي.