فحوصات طبية لـ معلول لتحديد مدى إصابته

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 01:16

كتب : FilGoal

علي معلول - الصفاقسي

يستعد علي معلول لاعب الصفاقسي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد إصابته.

علي معلول

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي

وتعرض لاعب الأهلي السابق لإصابة بعد مرور جولتين من الدوري التونسي.

وشارك معلول في الشوط الاول في مباراة فريقه ضد البنزرتي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
بالوتيلي: أحلم بريال مدريد.. ولو كنت مكان لوكمان لما فعلت ذلك مع أتالانتا بمشاركة معلول وهدف موتيابا.. الصفاقسي يخسر من بوجلبان في الدوري التونسي معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي معلول: تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على جميع المستويات.. وأشكر الجمهور

وكشف النادي التونسي أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إعلان نوعية الإصابة التي يعاني منها الظهير الأيسر.

وافتتح فاروق بوقطفة النتيجة للبنزرتي في الدقيقة 40 قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ويتلقى البطاقة الحمراء.

وتعادل ويلي أونانا للصفاقسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليحصل الصفاقسي على أول نقطة له.

ولعب معلول في المباراة الأولى لفريقه ضد الترجي الجرجيسي الذي يدربه أنيس بوجلبان المدير الفني السابق للمصري.

وخسر الصفاقسي بهدفين مقابل هدف، إذ سجل ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق هدف الصفاقسي.

الأهلي علي معلول الصفاقسي
نرشح لكم
محمد معروف حكما لمباراة جامبيا وبوروندي في تصفيات كأس العالم الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته محمود عاشور حكما لمواجهة بوركينا فاسو ضد موريتانيا في أمم إفريقيا للمحليين الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي
أخر الأخبار
فحوصات طبية لـ معلول لتحديد مدى إصابته 5 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: جالاتاسراي يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم أكانجي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
"المهلة سارية ونناشد رئيس الجمهورية".. رد الزمالك على قرار سحب أرض الفرع الجديد 5 ساعة | الدوري المصري
بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – خروج المرشح الأول.. السنغال تقصي جنوب السودان من أفروباسكت 6 ساعة | كرة سلة
خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي 6 ساعة | الدوري المصري
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511568/فحوصات-طبية-لـ-معلول-لتحديد-مدى-إصابته