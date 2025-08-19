بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

ليدز يونايتد

فاز ليدز يونايتد على ضيفه إيفرتون في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بهدف دون رد.

وعاد ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعدما هبط لمدة موسم واحد.

وانتصر ليدز على إيفرتون بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم من لمسة يد على تراكوفسكي مدافع إيفرتون.

أخبار متعلقة:
سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن

وسجل هدف فوز ليدز على إيفرتون لوكاس نميتشا من ركلة الجزاء في الدقيقة 84.

ويخرج ليدز في الجولة الثانية لمواجهة أرسنال في ملعب الإمارات.

بينما يلعب إيفرتون على ملعبه الجديد ضد برايتون.

وستكون مباراة إيفرتون ضد برايتون هي الأولى على ملعب هيل ديكينسون الجديد والخاص بالفريق الأزرق.

والذي تم تشييده في السنوات الماضية لينتقل إلى اللعب عليه بدلا من ملعبه القديم جوديسون بارك.

ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي إيفرتون
نرشح لكم
تقرير: جالاتاسراي يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم أكانجي بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور تقرير: سانشو يرد على عرض روما رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي المزيد من التدعيمات؟ تقرير: سندرلاند يقدم عرضا لبولونيا لضم لوكومي رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه رومانو: تم الاتفاق والتفاصيل المالية.. بايلي إلى روما
أخر الأخبار
فحوصات طبية لـ معلول لتحديد مدى إصابته 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: جالاتاسراي يقدم عرضا لمانشستر سيتي لضم أكانجي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
"المهلة سارية ونناشد رئيس الجمهورية".. رد الزمالك على قرار سحب أرض الفرع الجديد 53 دقيقة | الدوري المصري
بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – خروج المرشح الأول.. السنغال تقصي جنوب السودان من أفروباسكت ساعة | كرة سلة
خبر في الجول – التشخيص المبدئي لإصابة ياسين مرعي ساعة | الدوري المصري
آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511565/بركلة-جزاء-مثيرة-للجدل-ليدز-يسجل-عودته-للدوري-الإنجليزي-بالفوز-على-إيفرتون