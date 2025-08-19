بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ليدز يسجل عودته للدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 00:11
كتب : FilGoal
فاز ليدز يونايتد على ضيفه إيفرتون في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بهدف دون رد.
وعاد ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعدما هبط لمدة موسم واحد.
وانتصر ليدز على إيفرتون بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم من لمسة يد على تراكوفسكي مدافع إيفرتون.
وسجل هدف فوز ليدز على إيفرتون لوكاس نميتشا من ركلة الجزاء في الدقيقة 84.
ويخرج ليدز في الجولة الثانية لمواجهة أرسنال في ملعب الإمارات.
بينما يلعب إيفرتون على ملعبه الجديد ضد برايتون.
وستكون مباراة إيفرتون ضد برايتون هي الأولى على ملعب هيل ديكينسون الجديد والخاص بالفريق الأزرق.
والذي تم تشييده في السنوات الماضية لينتقل إلى اللعب عليه بدلا من ملعبه القديم جوديسون بارك.
