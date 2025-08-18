بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

بن دوك

أعلن نادي بورنموث التعاقد مع بن دوك قادما من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن التعاقد يمتد حتى 2030.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة بلغت 25 مليون يورو بالإضافة إلى أن لليفربول بند أحقية إعادة الشراء.

ذكر أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما ليفربول 600 ألف جنيه استرليني فقط حين انضم من سيلتك قبل 3 سنوات.

سيصبح دوك رابع صفقة يبرمها بورنموث هذا الصيف بعد انضمام حارس المرمى جورجي بيتروفيتش والمدافعين أدريان تروفيه وبافود دياكيتي.

وسيحل دوك محل دانجو واتارا بعد إتمام صفقة انتقاله إلى برينتفورد يوم السبت مقابل 37 مليون جنيه استرليني.

وبدوره، سيلحق دوك بلويس دياز، وداروين نونيز، وترينت ألكسندر أرنولد، وكاويمين كيليهر، وجاريل كوانساه، الذين غادروا ليفربول في صيفٍ حافلٍ بالتغييرات في أنفيلد.

وقضى دوك الموسم الماضي معارًا إلى نادي ميدلسبره، وسجل 3 أهداف وصنع 7 في 24 مباراة.

وفي المجمل، شارك دواك في 10 مباريات مع الفريق الأول لنادي ليفربول.

