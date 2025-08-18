رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن تحرك نابولي الإيطالي لضم راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد.

وخاطب نابولي نظيره الإنجليزي لمعرفة شروط استعارة المهاجم الدنماركي، وذلك بعد إصابة روميلو لوكاكو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في صيف 2028 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وانضم هويلوند لصفوف يونايتد من أتالانتا مقابل 75 مليون يورو في صيف 2023.

ومنذ انضمامه سجل 26 هدفا في 95 مباراة وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

موقف لوكاكو

بحسب شبكة سكاي سبورتس فإن نابولي يدرس استبعاد لوكاكو من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا بعد إصابته.

وبحسب قناة ميدياست فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الجنوب طلب من نابولي تعويض روميلو لوكاكو الذي تعرض لإصابة بالتعاقد مع زيركزي.

وأعلن نادي نابولي أن مهاجمه روميلو لوكاكو سيغيب لفترة بسبب تعرضه للإصابة.

وأوضح النادي في بيان: "أن لوكاكو تعرض لإصابة قوية في الفخذ الأيسر خلال المباراة الودية ضد أولمبياكوس".

وأضاف "بدأ البلجيكي الدولي برنامجه التأهيلي، وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية".

فيما ذكرت تقارير إيطالية عديدة أن لوكاكو قد يغيب لشهرين أو 3 أشهر.

التقارير أفادت أن نابولي يبحث عن مهاجم جديد لتعويض غياب لوكاكو.

يذكر أن لورنتسو لوكا المنضم حديثا من أودينيزي أصبح الخيار الوحيد في مركز المهاجم الصريح حاليا.

وذلك بعد رحيل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى تورينو وجاكومو راسبادوري إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف.

ويبدأ نابولي مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي يوم السبت المقبل أمام مضيفه ساسولو.