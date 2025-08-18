رومانو: تم الاتفاق والتفاصيل المالية.. بايلي إلى روما

تمكن روما من التوصل لاتفاق مع أستون فيلا بشأن ضم جناحه ليون بايلي.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن روما اتفق مع أستون فيلا على إعارة قيمتها تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو.

أما حق الشراء بنهاية الموسم فتبلغ قيمته 22 مليون يورو.

وبحسب قناة سبورت ميدياست في وقت سابق فإن روما عرض على أستون فيلا استعارة بايلي مقابل 4 ملايين يورو مع بند أحقية الشراء بـ 16 مليون يورو.

ويسعى روما إلى التعاقد مع جناحين هجومين لتدعيم فريق جيان بييرو جاسبريني.

وينتهي عقد اللاعب الجامايكي في 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع بايلي في صيف 2021 قادما من باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو.

واستبعد أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا الجناح الأيمن من مباراة نيوكاسل التي أقيمت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وانتهت بدون أهداف.

وخاض بيلي 38 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وإجمالا، لعب بيلي مع أستون فيلا 144 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 24 آخرين.

تعاقدات روما

تعاقد الجيالوروسي خلال الصيف الجاري مع ديفيس فاسكيز من ميلان دون مقابل ورادوسلاف زيليزني من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

واستعار روما أيضا دانييلي جيلاردي من هيلاس فيرونا مقابل 2.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء، وكذلك إيفان فيرجسون من برايتون مقابل 3 ملايين يورو بوجود بند أحقية الشراء.

ونيل العيناوي من لانس مقابل 23.5 مليون يورو وويسلي من فلامنجو بـ 25 مليون يورو ويعتبر الصفقة الأغلى له حتى الآن في الصيف.