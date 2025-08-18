مران الزمالك – انتظام محمد السيد وشيكو بانزا يجتاز الاختبار الطبي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 18:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - شيكو بانزا

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكو بانزا

النادي : الزمالك

الزمالك

جاء ذلك بعد عودة اللاعب من صفوف منتخب الشباب عقب خوض وديتي المغرب، وشارك محمد السيد في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية استعدادًا للمباراة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين "نؤمن بالانتصار بوجودكم".. رسالة من شيكابالا لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح

واجتاز الأنجولي شيكو بانزا الاختبار الطبي الذي خضع له اللاعب قبل المران تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك شيكو بانزا في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، كما شارك اللاعب في التدريبات الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني محاضرة على اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران.

وتحدث المدير الفني عن العديد من الأمور الفنية قبل المباراة المقبلة، وشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب.

وطالب يانيك فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية والعمل بجدية من أجل استعادة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة.

وفي ختام الجلسة منح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء مودرن سبورت.

الزمالك شيكو بانزا الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من تذكرتي يشرح لـ في الجول آلية تغيير فريقك المفضل أثناء الموسم تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها لأول مرة منذ شهر.. عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك للمرة الثانية على التوالي.. أوسكار رويز يجتمع بحكام الجولة السابقة من الدوري لتقييم مستواهم بعد تعرضه لحادث سير.. المقاولون العرب يطمئن الجماهير على حالة أمير عابد رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الإسماعيلي بسبب غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام كما انفرد في الجول - "إيقاف هاني مباراة واحدة".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية
أخر الأخبار
سكاي: ليدز يقترب من ضم أوكافور ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور ساعة | أمريكا
مصدر من تذكرتي يشرح لـ في الجول آلية تغيير فريقك المفضل أثناء الموسم ساعة | الدوري المصري
تقرير: سانشو يرد على عرض روما ساعة | الكرة الأوروبية
"خيانة مقابل شيك ضخم".. بيان مشجعي موناكو عن انتقال زكريا إلى الأهلي السعودي ساعة | سعودي في الجول
تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر مباراة مودرن والزمالك المحجوزة سابقا بعد نقلها ساعة | الدوري المصري
رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي ساعة | الكرة الأوروبية
لأول مرة منذ شهر.. عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511529/مران-الزمالك-انتظام-محمد-السيد-وشيكو-بانزا-يجتاز-الاختبار-الطبي