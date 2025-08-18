مران الزمالك – انتظام محمد السيد وشيكو بانزا يجتاز الاختبار الطبي

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكو بانزا النادي : الزمالك الزمالك

جاء ذلك بعد عودة اللاعب من صفوف منتخب الشباب عقب خوض وديتي المغرب، وشارك محمد السيد في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية استعدادًا للمباراة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

واجتاز الأنجولي شيكو بانزا الاختبار الطبي الذي خضع له اللاعب قبل المران تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك شيكو بانزا في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، كما شارك اللاعب في التدريبات الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني محاضرة على اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران.

وتحدث المدير الفني عن العديد من الأمور الفنية قبل المباراة المقبلة، وشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب.

وطالب يانيك فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية والعمل بجدية من أجل استعادة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة.

وفي ختام الجلسة منح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء مودرن سبورت.