سكاي: برمنجهام يسعى لإعادة تشامبرلين إلى إنجلترا

يسعى نادي برمنجهام سيتي إلى إعادة أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول وأرسنال السابق من جديد إلى المنافسات الإنجليزية.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن برمنجهام الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" يسعى للعودة من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولذلك يستهدف التعاقد مع تشامبرلين لتدعيم صفوف فريقه بقوة.

ويلعب تشامبرلين البالغ من العمر حاليا 32 عاما مع بشكتاش التركي، الذي انضم له منذ موسمين بعد رحيله عن ليفربول.

ومع بشكتاش لعب تشامبرلين 50 مباراة في مختلف البطولات وسجل 5 أهداف.

وسبق وفاز تشامبرلين مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.