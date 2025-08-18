سكاي: برمنجهام يسعى لإعادة تشامبرلين إلى إنجلترا
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 18:20
كتب : FilGoal
يسعى نادي برمنجهام سيتي إلى إعادة أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول وأرسنال السابق من جديد إلى المنافسات الإنجليزية.
أليكس تشامبيرلين
النادي : بشكتاش
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن برمنجهام الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" يسعى للعودة من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز.
ولذلك يستهدف التعاقد مع تشامبرلين لتدعيم صفوف فريقه بقوة.
ويلعب تشامبرلين البالغ من العمر حاليا 32 عاما مع بشكتاش التركي، الذي انضم له منذ موسمين بعد رحيله عن ليفربول.
ومع بشكتاش لعب تشامبرلين 50 مباراة في مختلف البطولات وسجل 5 أهداف.
وسبق وفاز تشامبرلين مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
نرشح لكم
رومانو: رئيس توتنام يتفاوض مباشرة مع مالك بالاس لضم إيزي المزيد من التدعيمات؟ تقرير: سندرلاند يقدم عرضا لبولونيا لضم لوكومي رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه رومانو: تم الاتفاق والتفاصيل المالية.. بايلي إلى روما القائد مستمر.. توتنام يجدد عقد كريستيان روميرو مدير ميلان الرياضي: هويلوند خيار جيد لنا ولكن تقرير يكشف سبب انفتاح يوفنتوس على إعارة دوجلاس لويز إلى نوتنجهام بعد إصابة لوكاكو.. ميدياست: نابولي يستهدف ضم زيركزي